El romance y la nostalgia vuelven a apoderarse del oeste argentino. Tras el rotundo éxito cosechado en sus presentaciones de febrero, cuando agotaron localidades, la legendaria agrupación estadounidense The Platters (Los Plateros) regresa a Cuyo en el marco de su Gira Despedida de Argentina.
The Platters se despide de Argentina con una gira que incluye Mendoza y San Luis
Tras sus exitosos shows en febrero (sold out), la mítica agrupación vocal de doo-wop y R&B vuelve a Mendoza. Ofrecerán tres funciones imperdibles para revivir clásicos inmortales como "Only You" y "The Great Pretender"
El quinteto vocal que revolucionó la música popular en la década de 1950 promete brindar noches mágicas para reencontrarse con el público mendocino y sanluiseño, con un repertorio que se transformó en el idioma universal del romanticismo.
Fundados en Los Ángeles y apadrinados por el célebre productor Buck Ram, The Platters hicieron historia al fusionar la potencia vocal afroamericana con el doo-wop y el R&B romántico. Miembros del prestigioso Rock & Roll Hall of Fame, sus melodías cruzaron fronteras y generaciones. En esta gira de despedida no faltarán los himnos globales que marcaron a fuego la cultura popular, tales como "Only You", "The Great Pretender" y "Smoke Gets in Your Eyes".
La formación que llega al país mantiene intacta la mística armónica de aquellos años dorados, liderada por dos figuras de enorme peso escénico:
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Barry Smith: Vocalista clave desde 1959 y considerado el gran showman del grupo, destaca en escena por combinar su calidad vocal con destrezas en el baile de tap.
Charles Mc Caleb: Destacado cantante de soul y R&B con amplia trayectoria en escenarios de Europa y América Latina, responsable de cuidar y liderar los arreglos armónicos actuales junto a Smith.
The Platters, fechas y lugares de la gira por Cuyo:
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Ciudad de San Luis: Miércoles 26 de agosto a las 20:30 hs, en el Teatro Hugo del Carril (Centro Cultural Puente Blanco). Entradas desde $33.500 disponibles en entradalibre.com.ar y en la boletería del teatro desde dos horas antes del show.
Ciudad de Mendoza: Jueves 27 y viernes 28 de agosto a las 21:00 hs, en el Teatro Mendoza (San Juan 1427). Entradas desde $45.000 a la venta en Entradaweb y boletería.
San Rafael: Sábado 29 de agosto a las 21:00 hs, en el Cine Teatro Roma (Av. Hipólito Yrigoyen 280). Entradas desde $42.000 en Entradaweb y en boletería del teatro (de 16:00 a 20:00 hs).
En pocas palabras
- The Platters regresan a Cuyo: la mítica banda de doo-wop y R&B ofrecerá tres funciones en Mendoza y San Luis como parte de su gira de despedida de Argentina.
- Clásicos inmortales: el repertorio incluirá éxitos como "Only You", "The Great Pretender" y "Smoke Gets in Your Eyes", interpretados por la formación actual liderada por Barry Smith y Charles Mc Caleb.
- Fechas confirmadas: los shows se realizarán en San Luis (26 de agosto), Mendoza (27 y 28 de agosto) y San Rafael (29 de agosto) con entradas a la venta en distintos puntos y plataformas.