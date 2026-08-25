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27, 28 y 29 de agosto

The Platters se despide de Argentina con una gira que incluye Mendoza y San Luis

Tras sus exitosos shows en febrero (sold out), la mítica agrupación vocal de doo-wop y R&B vuelve a Mendoza. Ofrecerán tres funciones imperdibles para revivir clásicos inmortales como "Only You" y "The Great Pretender"

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Th Platters se despiden de Cuyo este fin de semana.

Th Platters se despiden de Cuyo este fin de semana.

El romance y la nostalgia vuelven a apoderarse del oeste argentino. Tras el rotundo éxito cosechado en sus presentaciones de febrero, cuando agotaron localidades, la legendaria agrupación estadounidense The Platters (Los Plateros) regresa a Cuyo en el marco de su Gira Despedida de Argentina.

El quinteto vocal que revolucionó la música popular en la década de 1950 promete brindar noches mágicas para reencontrarse con el público mendocino y sanluiseño, con un repertorio que se transformó en el idioma universal del romanticismo.

Fundados en Los Ángeles y apadrinados por el célebre productor Buck Ram, The Platters hicieron historia al fusionar la potencia vocal afroamericana con el doo-wop y el R&B romántico. Miembros del prestigioso Rock & Roll Hall of Fame, sus melodías cruzaron fronteras y generaciones. En esta gira de despedida no faltarán los himnos globales que marcaron a fuego la cultura popular, tales como "Only You", "The Great Pretender" y "Smoke Gets in Your Eyes".

La formación que llega al país mantiene intacta la mística armónica de aquellos años dorados, liderada por dos figuras de enorme peso escénico:

  • Barry Smith: Vocalista clave desde 1959 y considerado el gran showman del grupo, destaca en escena por combinar su calidad vocal con destrezas en el baile de tap.

  • Charles Mc Caleb: Destacado cantante de soul y R&B con amplia trayectoria en escenarios de Europa y América Latina, responsable de cuidar y liderar los arreglos armónicos actuales junto a Smith.

The Platters, fechas y lugares de la gira por Cuyo:

  • Ciudad de San Luis: Miércoles 26 de agosto a las 20:30 hs, en el Teatro Hugo del Carril (Centro Cultural Puente Blanco). Entradas desde $33.500 disponibles en entradalibre.com.ar y en la boletería del teatro desde dos horas antes del show.

  • Ciudad de Mendoza: Jueves 27 y viernes 28 de agosto a las 21:00 hs, en el Teatro Mendoza (San Juan 1427). Entradas desde $45.000 a la venta en Entradaweb y boletería.

  • San Rafael: Sábado 29 de agosto a las 21:00 hs, en el Cine Teatro Roma (Av. Hipólito Yrigoyen 280). Entradas desde $42.000 en Entradaweb y en boletería del teatro (de 16:00 a 20:00 hs).

En pocas palabras

  • The Platters regresan a Cuyo: la mítica banda de doo-wop y R&B ofrecerá tres funciones en Mendoza y San Luis como parte de su gira de despedida de Argentina.
  • Clásicos inmortales: el repertorio incluirá éxitos como "Only You", "The Great Pretender" y "Smoke Gets in Your Eyes", interpretados por la formación actual liderada por Barry Smith y Charles Mc Caleb.
  • Fechas confirmadas: los shows se realizarán en San Luis (26 de agosto), Mendoza (27 y 28 de agosto) y San Rafael (29 de agosto) con entradas a la venta en distintos puntos y plataformas.
Resumen generado por Thinkindot AI

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