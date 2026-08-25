The Platters se despide de Argentina con una gira que incluye Mendoza y San Luis

El quinteto vocal que revolucionó la música popular en la década de 1950 promete brindar noches mágicas para reencontrarse con el público mendocino y sanluiseño, con un repertorio que se transformó en el idioma universal del romanticismo.

Fundados en Los Ángeles y apadrinados por el célebre productor Buck Ram, The Platters hicieron historia al fusionar la potencia vocal afroamericana con el doo-wop y el R&B romántico. Miembros del prestigioso Rock & Roll Hall of Fame, sus melodías cruzaron fronteras y generaciones. En esta gira de despedida no faltarán los himnos globales que marcaron a fuego la cultura popular, tales como "Only You", "The Great Pretender" y "Smoke Gets in Your Eyes".