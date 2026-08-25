El músico español José Luis Pastor hará un viaje de 1.000 años por la historia de la guitarra

Pastor ofrecerá dos conciertos este fin de semana: el viernes en el Le Parc y el sábado en el Templo del Vino en San Martín. Foto: Gentileza José Luis Pastor

La visita de José Luis Pastor constituye una oportunidad única para acercarse al trabajo de uno de los mayores especialistas internacionales en cuerda pulsada medieval, cuya trayectoria reúne más de 4 décadas de investigación sobre la guitarra y sus instrumentos afines.

Su llegada a Mendoza permite además conocer una propuesta artística que recupera guitarras, técnicas y repertorios de diferentes épocas para reconstruir la historia sonora de uno de los instrumentos más universales.

Un viaje de 1.000 años a través de 12 guitarras

“Vade mecum” propone un recorrido de poco más de una hora por la evolución de la guitarra, desde los modelos medievales pasando por la guitarra criolla y -por supuesto- española, hasta la guitarra eléctrica contemporánea.

Pastor pone en escena 12 instrumentos, cada uno asociado a un momento particular de esa historia, y selecciona para cada uno las obras y recursos técnicos que mejor permiten comprender su identidad.

Se trata de un concierto dinámico donde el músico español hace una breve descripción de cada guitarra, su origen y construcción y la forma de ejecutarla, sea en cuerda pulsada o tocada con púa.

Gracias a la gestión del músico mendocino Roberto Mercado es que Pastor llega a Mendoza. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

"Este recorrido histórico por las guitarras que ha hecho José Luis Pastor es único en el mundo, no tiene antecedentes y lo ha presentado en diferentes partes de Europa", cuenta el mendocino Roberto Mercado, impulsor de la visita del español a Mendoza.

Ambos se conocieron en los encuentros de Otoño Cultural Iberoamericano donde Mercado ha sido invitado en varias ediciones y en octubre próximo volverá con su nuevo trabajo musical "Palabras En Tonadas".

Cómo ejecutar en vivo el recorrido histórico de las guitarras

El proyecto de Pastor, por su lado, tiene como desafío contar la historia del instrumento a través de su propia voz. El repertorio funciona de este modo como una serie de instantáneas sonoras que permiten reconocer las transformaciones producidas a lo largo de los siglos, tanto en la construcción de las guitarras como en las formas de interpretarlas y en la música escrita para ellas.

La propuesta comienza en la Edad Media, cuando la música no se componía necesariamente para instrumentos específicos y la pulsación se realizaba mediante una púa. Desde allí, el recorrido avanza por diferentes modelos y períodos hasta llegar al instrumento que hoy forma parte del imaginario musical universal.

Cada guitarra es interpretada respetando las técnicas, escrituras y materiales correspondientes a su período histórico. De este modo, el concierto no se limita a exhibir una colección de guitarras antiguas y modernas sino que busca recuperar la manera en que esos instrumentos fueron concebidos, utilizados y escuchados en su tiempo.

Quién es José Luis Pastor

José Luis Pastor nació en España, más precisamente en Aracena, Huelva, y es Profesor Superior de Guitarra Clásica por el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo, de Sevilla. Obtuvo el Premio Fin de Grado en la especialidad de laúd y vihuela y se formó en interpretación histórica con especialistas de la talla de Kees Boeke, Jill Feldman, Hopkinson Smith, Patricia Bovi, Andrea Damiani, Marcos Volonterio y Juan Carlos Rivera.

Su trayectoria está especialmente vinculada con la investigación y difusión de las cuerdas pulsadas medievales, campo en el que es considerado un especialista y pionero.

Durante más de 40 años ha estudiado la evolución de la guitarra y sus instrumentos afines, desarrollando proyectos que combinan el rigor histórico con una fuerte dimensión escénica y pedagógica.

Como intérprete ha sido invitado a ofrecer conciertos, cursos, conferencias y clases magistrales en numerosos países. Su actividad internacional incluye presentaciones en ciudades como Londres, París, Florencia, Sarajevo, Lisboa, Tánger y Buenos Aires, además de una extensa trayectoria en distintas ciudades de España.

José Luis Pastor es un prestigioso músico e investigador español, considerado un pionero mundial en la cuerda pulsada medieval. Foto: Gentileza José Luis Pastor

En Argentina su trabajo ya ha llegado a instituciones y espacios dedicados a la formación y difusión musical, entre ellos los conservatorios Manuel de Falla, de Buenos Aires; Alberto Ginastera, de Morón; y actividades vinculadas a Pro-Música, en Rosario.

Su regreso al país suma ahora a Mendoza al recorrido de una propuesta que ha atravesado escenarios de Europa y América.

La investigación convertida en experiencia musical

Actualmente Pastor sigue investigando los instrumentos medievales de cuerda pulsada y posee una colección de 6 ejemplares, entre ellos un laúd español del siglo XIII, un laúd italiano de los siglos XIV-XV, una cítola, una guitarra medieval, una vihuela de péñola y una çinfonía.

Ese trabajo de investigación se ha traducido en programas de conciertos, conferencias ilustradas y grabaciones, además de artículos publicados en revistas especializadas.

El músico presentará "Vade mecum. A millennium of guitars", un recorrido por 1.000 años de historia del instrumento. Foto: Gentileza José Luis Pastor

Su actividad incluye una intensa labor docente: es director y profesor de guitarra en el Conservatorio Manuel Rojas, de Nerva, en Huelva, y desde 2014 se desempeña como director artístico de la Muestra de Música Antigua Castillo de Aracena.

Su trayectoria ha recibido distintos reconocimientos. Entre ellos se encuentran el Premio Onubenses del Año, en 2012; la Torre de Nerva, en 2013; la máxima distinción otorgada por el Ayuntamiento de Nerva, en 2014; una nominación a los premios Onubenses del Año en 2015 y la Medalla de la Ciudad de Aracena en el ámbito de las Artes y la Cultura, en 2019.

“Vade mecum”, mucho más que un disco de guitarras

La propuesta que José Luis Pastor traerá a Mendoza también quedó registrada en el disco “Vade mecum. A millennium of guitars”, un trabajo que reúne los 12 instrumentos utilizados para reconstruir un milenio de historia de la guitarra.

El prestigioso musicólogo John Griffiths, autor de las notas del álbum, destacó la dimensión excepcional del proyecto al señalar que la grabación consigue reunir un milenio de guitarras en manos de un único intérprete, resultado de un esfuerzo que fue construido a lo largo de toda la vida artística de Pastor.

La grabación tiene además un escenario singular. Por deseo del músico, el disco fue registrado en el interior de la Gruta de las Maravillas, uno de los principales tesoros naturales de la provincia española de Huelva. El espacio aporta al proyecto una dimensión acústica y simbólica que dialoga con la búsqueda de Pastor por recuperar sonidos de distintas épocas.

Guitarras que hacen historia, que se hacen canción

Más que un concierto retrospectivo, “Vade mecum” propone entonces una experiencia en la que la historia de la guitarra se vuelve presente a través del sonido. Los 12 tipos de guitarras permiten seguir las transformaciones de un instrumento que atravesó culturas, siglos y lenguajes musicales hasta convertirse en una pieza fundamental de la música contemporánea.

La llegada de José Luis Pastor a Mendoza representa una oportunidad para conocer de cerca una propuesta artística de alcance internacional que une interpretación, patrimonio, investigación y divulgación.

Durante dos noches, el público mendocino podrá recorrer 1.000 años de historia musical de la mano de un intérprete que convirtió la evolución de la guitarra en el eje de una experiencia sonora singular.