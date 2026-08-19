El folclore argentino atraviesa momentos de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de José Luis “Pucho” Ponce, histórico bajista de Los Tekis. El músico tenía 68 años y murió en la madrugada del miércoles 19 de agosto. La noticia fue comunicada oficialmente por la propia agrupación a través de sus canales digitales.
Murió un histórico músico de Los Tekis
El artista de 68 años formó parte de la emblemática banda jujeña durante más de tres décadas. Sus compañeros lo despidieron con un emotivo mensaje en redes sociales.
Ponce fue un pilar fundamental en el desarrollo y consolidación del grupo desde la década de 1990, manteniendo una trayectoria ininterrumpida de más de 30 años junto a la formación. El sonido de su bajo se convirtió en un sello distintivo de la identidad musical de la banda jujeña, caracterizada por su fusión de folklore, carnavalitos y la tradicional festividad del Carnaval.
Sus compañeros de ruta eligieron despedirlo con un sentido homenaje en redes sociales, donde lo recordaron como un “amigo, hermano y cumpita de la música y de la vida”, resaltando tanto su valor humano como su impronta creativa, alegre y optimista.
“Hoy ya no estás físicamente entre nosotros, pero tu espíritu trasciende en cada canción y en cada corazón carnavalero”, expresaron desde la cuenta oficial de Los Tekis. En la misma publicación, sumaron palabras de añoranza por los momentos compartidos fuera del escenario: “Pucha que vamos a extrañar esos abrazos de buen tipo, las charlas materas entre miles de anécdotas y las risas que nos regaló el camino”.
El mensaje de despedida cerró con una emotiva alusión a la celebración que definió la carrera del bajista y la agrupación: “Hasta el otro carnaval, ya nos reencontraremos, cuando sea la hora”.
Quién era José Luis “Pucho” Ponce
José Luis Ponce nació el 29 de diciembre de 1957 en Villa Nueva, Córdoba. Antes de consolidarse como músico, desarrolló otras actividades vinculadas al arte y la comunicación, entre ellas el dibujo y la conducción radial.
Su historia con Los Tekis comenzó en 1995. A partir de entonces se convirtió en uno de los integrantes históricos de la agrupación y acompañó una etapa decisiva para el crecimiento del conjunto, que logró instalar su propuesta de folklore y música andina en escenarios de todo el país.
Durante más de 30 años, Ponce compartió giras, escenarios y carnavales con sus compañeros. Para la banda, su aporte excedió lo estrictamente musical: era una presencia cercana y muy querida dentro del grupo.
Su muerte generó repercusión entre los seguidores de la banda y otros referentes del folclore, ya que su legado dejó una huella que trascendió el escenario y quedó asociada a una de las bandas más representativas de la música jujeña y del carnaval argentino.
De qué murió “Pucho” Ponce, el histórico integrante de la banda de folklore Los Tekis
José Luis “Pucho” Ponce, histórico bajista de Los Tekis, murió en las últimas horas a los 68 años. La noticia fue confirmada por la banda a través de un comunicado en redes sociales y, por el momento, no se detallaron los motivos de su fallecimiento.
La despedida de Soledad Pastorutti a “Pucho” Ponce de Los Tekis: “Los leo y no puedo creerlo... ¿de verdad esto está ocurriendo? Que pena tan grande. Como vamos a extrañar a este gran compañero. Los abrazo con todas mis fuerzas amigos. Cariños para ustedes y para la familia de mi amigo Pucho", escribió “La Sole” en el posteo realizado por el grupo en Instagram.
En pocas palabras
- Falleció Pucho Ponce: El histórico bajista de Los Tekis, José Luis “Pucho” Ponce, murió a los 68 años.
- Legado en Los Tekis: Fue bajista de la banda jujeña por más de tres décadas, aportando al sonido distintivo del grupo.
- Despedida emotiva: Sus compañeros y colegas del folclore expresaron su dolor y recordaron su calidad humana y alegría.