Murió un histórico músico de Los Tekis

“Hoy ya no estás físicamente entre nosotros, pero tu espíritu trasciende en cada canción y en cada corazón carnavalero”, expresaron desde la cuenta oficial de Los Tekis. En la misma publicación, sumaron palabras de añoranza por los momentos compartidos fuera del escenario: “Pucha que vamos a extrañar esos abrazos de buen tipo, las charlas materas entre miles de anécdotas y las risas que nos regaló el camino”.

El mensaje de despedida cerró con una emotiva alusión a la celebración que definió la carrera del bajista y la agrupación: “Hasta el otro carnaval, ya nos reencontraremos, cuando sea la hora”.

View this post on Instagram

Quién era José Luis “Pucho” Ponce

José Luis Ponce nació el 29 de diciembre de 1957 en Villa Nueva, Córdoba. Antes de consolidarse como músico, desarrolló otras actividades vinculadas al arte y la comunicación, entre ellas el dibujo y la conducción radial.

Su historia con Los Tekis comenzó en 1995. A partir de entonces se convirtió en uno de los integrantes históricos de la agrupación y acompañó una etapa decisiva para el crecimiento del conjunto, que logró instalar su propuesta de folklore y música andina en escenarios de todo el país.

Durante más de 30 años, Ponce compartió giras, escenarios y carnavales con sus compañeros. Para la banda, su aporte excedió lo estrictamente musical: era una presencia cercana y muy querida dentro del grupo.

Su muerte generó repercusión entre los seguidores de la banda y otros referentes del folclore, ya que su legado dejó una huella que trascendió el escenario y quedó asociada a una de las bandas más representativas de la música jujeña y del carnaval argentino.

De qué murió “Pucho” Ponce, el histórico integrante de la banda de folklore Los Tekis

José Luis “Pucho” Ponce, histórico bajista de Los Tekis, murió en las últimas horas a los 68 años. La noticia fue confirmada por la banda a través de un comunicado en redes sociales y, por el momento, no se detallaron los motivos de su fallecimiento.

La despedida de Soledad Pastorutti a “Pucho” Ponce de Los Tekis: “Los leo y no puedo creerlo... ¿de verdad esto está ocurriendo? Que pena tan grande. Como vamos a extrañar a este gran compañero. Los abrazo con todas mis fuerzas amigos. Cariños para ustedes y para la familia de mi amigo Pucho", escribió “La Sole” en el posteo realizado por el grupo en Instagram.