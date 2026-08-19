De qué falleció Florencia Sugo, la hija del cantante Lucas Sugo que murió a los 23 años

El cáncer que se extendió durante más de un año llegó con síntomas de dolores en la espalda y la aparición de algunos bultos. Tiempo después, la propia Florencia explicó a través de sus redes sociales que aquellos bultos resultaron ser metástasis y reveló su diagnóstico: carcinoma de sitio primario desconocido.

Durante los últimos meses, Lucas Sugo había pedido en distintas apariciones públicas que acompañaran a su hija con oraciones y buenos deseos. Tras conocerse su fallecimiento, el cantante se refugió en su familia y decidió suspender su actividad artística hasta nuevo aviso.

Qué es carcinoma de sitio primario desconocido

Este cáncer representa entre el 2% y el 5% de todos los diagnósticos.

El cáncer de sitio primario desconocido es un tumor que se diagnostica pero cuyo origen no se puede descubrir. Puede ser verificado histológica y clínicamente, pero sólo se encuentran sus metástasis en el momento del diagnóstico, ya que el tumor no es detectable. También llamado cáncer de origen primario oculto los médicos detectan la célula cancerígena, pero no pueden localizar el órgano o tejido exacto donde se originó el tumor.