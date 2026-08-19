De qué falleció Florencia Sugo, la hija del cantante Lucas Sugo que murió a los 23 años

Florencia Sugo, la hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo, falleció este miércoles a sus 23 años de edad. La joven atravesaba un diagnóstico grave y duro. La noticia fue comunicada por Diego Sorondo, representante del artista, a través de sus redes sociales.
“Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa”, expresó Sorondo, quien también acompañó a Lucas y a toda su familia en este momento y pidió respeto por su intimidad. Como consecuencia de la pérdida, el cantante suspendió sus próximas presentaciones en Argentina.
De qué murió Florencia Sugo: la hija del cantante Lucas Sugo que murió a los 23 años
Florencia luchaba desde 2025 una enfermedad oncológica por la que recibió distintos tratamientos en Uruguay y otros paises del exterior. El cuadro requería someterse a ensayos específicos en la ciudad de Boston, un enorme esfuerzo familiar que llevó al intérprete a modificar su agenda profesional en diferentes oportunidades para no alejarse nunca de su hija.
El cáncer que se extendió durante más de un año llegó con síntomas de dolores en la espalda y la aparición de algunos bultos. Tiempo después, la propia Florencia explicó a través de sus redes sociales que aquellos bultos resultaron ser metástasis y reveló su diagnóstico: carcinoma de sitio primario desconocido.
Durante los últimos meses, Lucas Sugo había pedido en distintas apariciones públicas que acompañaran a su hija con oraciones y buenos deseos. Tras conocerse su fallecimiento, el cantante se refugió en su familia y decidió suspender su actividad artística hasta nuevo aviso.
Qué es carcinoma de sitio primario desconocido
El cáncer de sitio primario desconocido es un tumor que se diagnostica pero cuyo origen no se puede descubrir. Puede ser verificado histológica y clínicamente, pero sólo se encuentran sus metástasis en el momento del diagnóstico, ya que el tumor no es detectable. También llamado cáncer de origen primario oculto los médicos detectan la célula cancerígena, pero no pueden localizar el órgano o tejido exacto donde se originó el tumor.
En pocas palabras
- Fallecimiento: la hija del cantante Lucas Sugo, Florencia, murió a los 23 años tras una dura enfermedad.
- Diagnóstico: la joven padecía un carcinoma de sitio primario desconocido y recibía tratamientos.
- Consecuencias: el artista suspendió sus recitales en Argentina y pidió respeto por su intimidad.