Pitbull atacó a niña de 3 años: podría perder un ojo

Según relató la madre de la víctima, la situación se desencadenó cuando el animal ingresó al patio de su casa. El perro pertenece a un vecino de la zona. En esas circunstancias, el can se abalanzó sobre la menor, mordiéndola en la zona de la cabeza.

Niña en peligro

Por la gravedad de las lesiones, la pequeña recibió asistencia inmediata. Luego la trasladaron de urgencia al Centro Provincial de Salud Infantil para recibir atención de mayor complejidad.