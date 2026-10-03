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Santiago del Estero

Pitbull atacó a niña de 3 años: podría perder un ojo

Una niña sufrió graves heridas tras ser mordida por un perro en Añatuya y fue trasladada de urgencia para una cirugía compleja en la capital

Francisco Pérez Osán
Por Francisco Pérez Osán [email protected]

Una niña de 3 años resultó gravemente herida tras sufrir el ataque de un perro de raza pitbull en la ciudad de Añatuya, en la provincia de Santiago del Estero. El dramático episodio ocurrió durante la noche en una vivienda del barrio Obrero.

Según relató la madre de la víctima, la situación se desencadenó cuando el animal ingresó al patio de su casa. El perro pertenece a un vecino de la zona. En esas circunstancias, el can se abalanzó sobre la menor, mordiéndola en la zona de la cabeza.

Niña en peligro

Por la gravedad de las lesiones, la pequeña recibió asistencia inmediata. Luego la trasladaron de urgencia al Centro Provincial de Salud Infantil para recibir atención de mayor complejidad.

La información clínica indicó daños considerables en el cráneo. Los profesionales médicos advirtieron que corre peligro un ojo. Frente a tal panorama, programaron una intervención quirúrgica para las 8 de la mañana.

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