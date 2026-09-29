Callejero Fino es uno de los cantantes de cumbia más reconocidos de los últimos años. Pero no sólo por sus éxitos en distintas plataformas musicales y hasta por participar del reality Master Chef, sino también por una reciente causa judicial que lo tiene cada vez más complicado.
Quién es el cantante cumbiero por el que pidieron la prisión preventiva y qué hizo
El cantante se encuentra detenido desde hace un aproximadamente mes por el delito de portación ilegal de arma de guerra apta para el disparo
El fiscal Cosme Irribarren pidió la prisión preventiva contra Simón Natanael Alvarenga, más conocido como Callejero Fino, en la causa en la que se encuentra detenido desde hace un aproximadamente mes por el delito de portación ilegal de arma de guerra apta para el disparo.
Fuentes del caso confirmaron de manera oficial que el fiscal solicitó que el cantante sea procesado con prisión preventiva, lo que motiva a que continúe tras las rejas mientras avanza la investigación en su contra. La decisión abarcada es por riesgo de fuga.
La detención del cantante Callejero Fino
El músico fue detenido el 30 de agosto en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre, luego que efectivos de la Policía Bonaerense detectaron una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba sin patente.
Pero eso no fue lo más grave. Durante el procedimiento, los agentes encontraron dentro de la camioneta una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada, lo que motivó a la detención del cantante cumbiero y también de un familiar que iba de acompañante.
En lo que va de la causa, Simón Natanael Alvarenga ya declaró 2 veces y, en la última exposición, habría señalado que circulaba armado debido a las reiteradas amenazas que sufría por parte de su ex manager Carlos Mauricio Mauri Fernández.
Con la información corroborada luego de la denuncia del cantante, a mediados de septiembre se ordenó la detención del sujeto por el delito de amenazas coactivas. Sin embargo, esto no exculpó al cantante Callejero Fino de la imputación en su contra.
En pocas palabras
- Cantante Callejero Fino: pidieron prisión preventiva contra Simón Natanael Alvarenga por portación ilegal de arma de guerra.
- Detención: fue arrestado el 30 de agosto en Tigre junto a un familiar tras hallarse una pistola Glock con numeración limada en una camioneta.
- Declaración: el músico afirmó que circulaba armado por amenazas recibidas de su ex manager, quien luego fue detenido.