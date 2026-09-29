Quién es el cantante cumbiero por el que pidieron la prisión preventiva y qué hizo

Callejero Fino, el cantante que terminó detenido.

La detención del cantante Callejero Fino

El músico fue detenido el 30 de agosto en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre, luego que efectivos de la Policía Bonaerense detectaron una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba sin patente.

Pero eso no fue lo más grave. Durante el procedimiento, los agentes encontraron dentro de la camioneta una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada, lo que motivó a la detención del cantante cumbiero y también de un familiar que iba de acompañante.

El mánager de Callejero Fino también fue detenido.

En lo que va de la causa, Simón Natanael Alvarenga ya declaró 2 veces y, en la última exposición, habría señalado que circulaba armado debido a las reiteradas amenazas que sufría por parte de su ex manager Carlos Mauricio Mauri Fernández.

Con la información corroborada luego de la denuncia del cantante, a mediados de septiembre se ordenó la detención del sujeto por el delito de amenazas coactivas. Sin embargo, esto no exculpó al cantante Callejero Fino de la imputación en su contra.