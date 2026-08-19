El domingo 23 de agosto a las 20 en el Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz) el stand up tiene una cita imperdible con el nuevo show de Juli Bellese. Las entradas se pueden conseguir en EntradaWeb.
Stand up: Juli Bellese estrena show en Mendoza
Julián Bellese creció al calor de los aplausos en el mundo del stand up, pero con los años se volvió un artista integral. Tras la despedida multitudinaria de "Casi Adulto", llega con aire renovado y nuevo espectáculo a Mendoza.
Bellese creció de golpe con su obra emblemática, ese espectáculo que nació de un sueño personal, se modeló con cursos y horas de stand up y tuvo 3 años de éxito en teatros de la Argentina y países limítrofes. Se convirtió en un fenómeno que emergió de las redes sociales y tomó vida propia hasta la multitudinaria función de despedida nada menos que en el Gran Rex de la calle Corrientes, en Buenos Aires.
Sobre Juli Bellese
Dueño de un humor original, una gran versatilidad para desenvolverse en el escenario y una ambiciosa puesta en escena en cada proyecto, Bellese logró hacerse un nombre propio en el ambiente del stand up, al punto de llegar a meterse en el selecto grupo de humoristas que lograron hacen llorar de la risa a un Gran Rex en Buenos Aires.
Tras los estudios en el Colegio Juan XXIII de Ramos Mejía y un paso por la Universidad de La Matanza, Bellese descubrió que su pasión pasaba por otro lado y, entre trabajos de los más variados, se hizo tiempo para formarse en comedia primero y animarse a dar el salto que le permitió pasar de hacer shows a la gorra a recorrer el país recogiendo las sonrisas del público.
Según la estadística de la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET), "Casi Adulto" estuvo más de 10 meses dentro de los 10 shows que más tickets promedio vendió en Capital Federal. Esto le permitió trasladar al teatro su éxito como creador de contenido en redes sociales, donde cuenta con 866.000 seguidores en Instagram (@julibellese) y más de un millón de seguidores en Tik Tok (@julianbellese), y dos nominaciones como mejor creador de contenido humorístico en los Martín Fierro digitales.
Entonces, después de lo que te reíste con "Casi Adulto", y de lo que viste en sus redes sociales, si ya estás listo para este nuevo show ¿estás preparado para reírte hasta llorar?
Clasificación: +13 // PROHIBIDA LA ENTRADA DE BEBÉS Y MENORES DE 13 A LA SALA
En pocas palabras
- Juli Bellese: el comediante estrena un nuevo show en Mendoza el domingo 23 de agosto en el Teatro Plaza.
- Éxito previo: su anterior espectáculo, "Casi Adulto", tuvo gran repercusión y agotó funciones en importantes teatros.
- Presencia digital: Bellese cuenta con una importante base de seguidores en Instagram y TikTok, y recibió nominaciones a los Martín Fierro digitales.