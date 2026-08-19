Stand up: Juli Bellese estrena show en Mendoza

Tras los estudios en el Colegio Juan XXIII de Ramos Mejía y un paso por la Universidad de La Matanza, Bellese descubrió que su pasión pasaba por otro lado y, entre trabajos de los más variados, se hizo tiempo para formarse en comedia primero y animarse a dar el salto que le permitió pasar de hacer shows a la gorra a recorrer el país recogiendo las sonrisas del público.

Según la estadística de la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET), "Casi Adulto" estuvo más de 10 meses dentro de los 10 shows que más tickets promedio vendió en Capital Federal. Esto le permitió trasladar al teatro su éxito como creador de contenido en redes sociales, donde cuenta con 866.000 seguidores en Instagram (@julibellese) y más de un millón de seguidores en Tik Tok (@julianbellese), y dos nominaciones como mejor creador de contenido humorístico en los Martín Fierro digitales.

Entonces, después de lo que te reíste con "Casi Adulto", y de lo que viste en sus redes sociales, si ya estás listo para este nuevo show ¿estás preparado para reírte hasta llorar?

Clasificación: +13 // PROHIBIDA LA ENTRADA DE BEBÉS Y MENORES DE 13 A LA SALA