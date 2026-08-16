¡Furor en Mendoza! Tras agotar entradas en su estreno, vuelve "El manual del placer"

Una propuesta inteligente y necesaria para entender el deseo de punta a punta. Una noche especial con enseñanzas concretas para quien lo decida y se anime a experimentar una vida sexual sana.

Luego de un gran estreno el pasado 18 de julio en el Teatro Imperial, el fenómeno ya está en marcha y tendrá una nueva función.

Sobre María Emilia Marín

Licenciada y Profesora de Teatro egresada de la Universidad Nacional de Cuyo.

Además de formarse y realizar cursos de actuación frente a cámara en la UBA, Buenos Aires, trabajó durante siete años en Canal 9 donde se desempeñó como cronista, locutora, productora, panelista, asistente de producción y dirección, jefa de promociones y programación, entre otros, inclusive dentro de los distintos medios del grupo. También ha participado en diferentes programas del Grupo América, tanto en Canal 7, como en sus radios: Radio Brava, Nihuil, Una y en diversos programas de streaming de nuestra provincia.

María emilia Marín, este sábado en el Quintanilla. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Durante la pandemia realizó cursos ligados directamente con su tema de interés principal: la sexualidad.

Es educadora sexual certificada con perspectiva de género. Diplomada en Educación Sexual Integral en: género, diversidad y derechos de la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente se encuentra transitando el último año de la carrera de la Licenciatura en Psioclogia para continuar su especialización en sexualidad.