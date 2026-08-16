Nadie se quiere quedar afuera del fenómeno del que todos hablan. A pedido del público, y luego de un debut con localidades agotadas, regresa a la cartelera mendocina “El manual del placer”, el unipersonal de María Emilia Marín. La nueva cita para vivir esta experiencia explosiva será el 22 de agosto en el Teatro Quintanilla (Plaza Independencia). Localidades disponibles por EntradaWeb a $25.000 en 3 cuotas sin interés con tarjetas V ISA y Mastercard bancarias.
¡Furor en Mendoza! Tras agotar entradas en su estreno, vuelve "El manual del placer"
A pedido del público, la actriz y sexóloga María Emilia Marín regresa con el unipersonal que derriba mitos y tabúes sobre la intimidad de las relaciones
El espectáculo propone un recorrido sin filtros por los mitos y verdades del sexo. La actriz, comunicadora y educadora sexual con perspectiva de género, María Emilia Marín despliega sobre el escenario 8 años de experiencia difundiendo y derribando tabúes sobre el tema en diferentes espacios del país.
La obra, que cuenta con la dirección de Renzo “Chory” Occhionero, se convirtió en el plan del que todos quieren formar parte porque Marín logra una mixtura hipnótica sobre las tablas, combinando toques de stand up y la participación del público, con sus conocimientos como educadora sexual certificada. El resultado es un combo explosivo, educativo y profundamente divertido que cautiva a la audiencia de principio a fin.
Una propuesta inteligente y necesaria para entender el deseo de punta a punta. Una noche especial con enseñanzas concretas para quien lo decida y se anime a experimentar una vida sexual sana.
Luego de un gran estreno el pasado 18 de julio en el Teatro Imperial, el fenómeno ya está en marcha y tendrá una nueva función.
Sobre María Emilia Marín
Licenciada y Profesora de Teatro egresada de la Universidad Nacional de Cuyo.
Además de formarse y realizar cursos de actuación frente a cámara en la UBA, Buenos Aires, trabajó durante siete años en Canal 9 donde se desempeñó como cronista, locutora, productora, panelista, asistente de producción y dirección, jefa de promociones y programación, entre otros, inclusive dentro de los distintos medios del grupo. También ha participado en diferentes programas del Grupo América, tanto en Canal 7, como en sus radios: Radio Brava, Nihuil, Una y en diversos programas de streaming de nuestra provincia.
Durante la pandemia realizó cursos ligados directamente con su tema de interés principal: la sexualidad.
Es educadora sexual certificada con perspectiva de género. Diplomada en Educación Sexual Integral en: género, diversidad y derechos de la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente se encuentra transitando el último año de la carrera de la Licenciatura en Psioclogia para continuar su especialización en sexualidad.
En pocas palabras
- Vuelve el unipersonal: "El manual del placer" de María Emilia Marín regresa a Mendoza por alta demanda del público.
- Temática y Estilo: El espectáculo aborda mitos y tabúes sobre sexualidad con stand up y participación del público.
- Próxima Función: Se presentará el 22 de agosto en el Teatro Quintanilla, con entradas disponibles en EntradaWeb.