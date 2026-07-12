Sexo sin filtros: María Emilia Marín derriba mitos con humor y ciencia en el teatro

El espectáculo de María Emilia Marín fusiona arte dramático y formación académica para hablar de sexo de forma distendida y científica. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

María Emilia tiene 42 años y su historia con la divulgación del sexo comenzó desde pequeña: criada en un hogar con una fuerte impronta intelectual -su madre era profesora de Filosofía y Letras-, creció consultando enciclopedias y recibiendo una "ESI personalizada" en la biblioteca del hogar que dejó de lado los mitos biológicos para hablarle siempre con la verdad científica.

De la perfecta fusión entre sus recursos dramáticos como actriz y su formación académica en sexualidad nació "El manual del placer". Este unipersonal, dirigido y producido por Renzo “Chory” Occhionero, funciona como una auténtica consultoría interactiva y magistral que combina dosis de humor y rigor científico por igual.

Romper el tabú del sexo en el teatro, desde el conocimiento y la risa

Tras 8 años de llevar la educación sexual a diferentes formatos y eventos, la artista mendocina desembarca este sábado 18 a las 22 en el Teatro Imperial de Maipú. Las localidades tienen un valor general de $20.000 y ya se pueden adquirir a través de EntradaWeb o en la boletería de la sala.

Al ser consultada por Diario UNO sobre cómo conviven en su rutina el arte dramático y la sexología, María Emilia Marín explicó que el teatro es, ante todo, una herramienta de comunicación masiva sumamente potente.

Señaló que la didáctica de una profesora de teatro permite que la información científica llegue de forma empática y accesible, alejándose de los datos fríos o biologicistas que el público general suele olvidar con facilidad.

El humor todo lo puede, el sexo también

Respecto al tono de su propuesta, la actriz remarcó que el humor es la llave maestra para abrir conversaciones complejas. Sostuvo que hablar de sexo todavía genera incomodidad y risas nerviosas, por lo que usar recursos de la comedia y el stand up permite que los espectadores bajen la guardia.

"Trato de buscar la manera de que las personas internalicen y que sea un aprendizaje significativo, a raíz de una experiencia que vivan; y el escenario me da esa posibilidad", reveló Marín.

Sin embargo enfatizó que la gracia nunca reemplaza la seriedad y el respeto absoluto por el consentimiento de las personas. "No es una obra de teatro porque no tiene una estructura dramática para ser una obra de teatro, no hay un conflicto per se, no hay personajes que entran y salen del cuadro, no hay un texto puntual que tiene que decir cada quien", aclaró.

Esto es una charla de educación sexual integral magistral que está complementada con recursos teatrales. Esto es una charla de educación sexual integral magistral que está complementada con recursos teatrales.

Marín tiene 42 años y hace 8 que propone un consultorio de sexo en el teatro. Ahora estrena "El manual del placer". Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Marín completó su propósito con "El manual del placer": "No es un monólogo para bajar información sobre el sexo sino que el público es el que decide qué decir, será escuchado y escuchada y alguien le responderá, quiero que aprovechen este espacio al máximo, hay un ida y vuelta que estoy segura que con quien vaya al encuentro en el teatro lo vamos a hacer posible".

Un consultorio abierto y espectacular a la vez

En relación con el despliegue escénico de este show, la educadora sexual precisó que el trabajo en conjunto con Chory Occhionero -conductor de El Siete, actor, director y productor teatral- logró "espectacularizar" las funciones naturales del cuerpo humano.

Mencionó que la puesta en escena será dinámica y tecnológica, incluyendo pantallas interactivas, "open mic" para los espectadores que deseen participar con relatos o preguntas, livings, música, coreografías y un cuidado vestuario que convertirá a la sala del Teatro Imperial en un espacio de alto impacto visual.

En este sentido, María Emilia Marín anticipó que la obra funcionará como un consultorio abierto de sexo donde el público podrá preguntar, ser escuchado y recibir respuestas directas.

Chory Occhionero, el panelista de El Siete y conductor de FM Brava, es el productor y director de la propuesta teatral de Marín. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Aseguró que la interactividad es un pilar fundamental porque la gente busca respuestas a dudas que no siempre se anima a plantear en un ámbito tradicional. Y en ese contexto escénico, la actriz utiliza incluso a sus marionetas gigantes -Nacho y Lucrecia, un pene y una vulva explícitos- para graficar los conceptos que va desarrollando en el teatro.

"Desde arriba del escenario se ven caras de sorpresa, se ve mucho alivio, eso es lo que más me mueve a seguir haciendo esto porque una vez que la persona conoce el panorama, conoce su realidad, esa persona puede empezar a elegir", sostuvo la actriz y educadora sexual.

De acuerdo con su análisis, "al poder elegir tenés más chances de disfrutar, podés hacerte cargo de eso que estás eligiendo; pero si no sabés qué estás eligiendo porque no sabés ni siquiera si tenés esa chance de elegir, eso genera angustia, sos un objeto parte de una maquinaria y un sistema que te obliga a hacer ciertas cosas" en el sexo.

Militancia, diversidad y espacios seguros

Al reflexionar sobre el trasfondo de su labor, la profesional se definió como una militante de la educación sexual integral, y por ende defiende con uñas y dientes la Ley ESI.

Toma su propia experiencia de vida en el escenario para generar cercanía con el público, confirmando que para hablar de sexo ella habla en el mismo idioma.

"He atravesado terapias que me ayudaban a hacer catarsis arriba del escenario, podía poner en palabras lo que iba descubriendo y viviendo porque, aunque diga lo que diga y quiera tener ese contacto con el público, las charlas son para mí también", confesó quien también ofrece sus conferencias teatralizadas en cumpleaños de 40, de 50, en despedidas de solteras y solteros o hasta en baby showers y bienvenidas de divorcios.

En las charlas canalizo cosas mías, porque si no sería imposible hacer lo que hago. Hablaría desde un lugar que no es mío. En las charlas canalizo cosas mías, porque si no sería imposible hacer lo que hago. Hablaría desde un lugar que no es mío.

El objetivo de la actriz y educadora sexual es romper tabúes a través del conocimiento y el humor. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

María Emilia Marín explicó a su vez que las mujeres suelen ser quienes más consumen estas propuestas debido a que socialmente se les permite reconocer que no lo saben todo, mientras que el varón carga con el peso cultural de tener que ser un experto.

Por este motivo celebró que el teatro ofrezca un espacio mixto donde las parejas puedan aprender a la par. "El teatro te da esa posibilidad de que sea mixto, porque esto se construye de a pares, no se construye con nosotras solas", aseguró.

Sobre el eje temático de la presentación del sábado en el Imperial, la educadora sexual anunció: "Hay un manual, que es el que voy a contar en el teatro, y hay una pequeña forma de seguir ciertos pasos; pero los podés saltear y podés hacer lo que se te dé la gana". De todos modos, advirtió que "la respuesta fisiológica corporal va siguiendo una dinámica".

Las fiestas "liberales" para disfrutar del "sexo seguro"

Por otro lado, Marín habló de su faceta como productora de las fiestas "liberales" Sxperience Why Not. Se trata de eventos que produce en ambientes seguros y controlados, con preservativos disponibles y normas claras para garantizar el consentimiento y la seguridad a la hora de mantener una relación sexual.

El año pasado María Emilia llegó a medios de todo el país cuando su fiesta fue un éxito en convocatoria para el Día de los Enamorados. "No son fiestas swingers", aclaró.

María Emilia Marín también es la creadora y productora de las fiestas liberales Sxperience Why Not. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

"Quiero brindarte un espacio para que vengas a bailar, a tomar algo, a pasarla muy bien, y además tenés un plus en donde podés tener relaciones sexuales o participar de manera pasiva o activa en un lugar seguro, con preservativos, un sexo shop, con personas de seguridad y un staff formado en ESI y en perspectiva de género", detalló.

Mientras menos se visibilicen estas cosas y el sexo siga siendo un tema tabú, más desastres van a haber y menos libertad de elegir, de educarnos respecto a nuestra sexualidad vamos a tener. Mientras menos se visibilicen estas cosas y el sexo siga siendo un tema tabú, más desastres van a haber y menos libertad de elegir, de educarnos respecto a nuestra sexualidad vamos a tener.

Y concluyó que tanto en el teatro como en sus eventos nocturnos -la próxima Sxperience Why Not está programada para el 8 de agosto, Día del Orgasmo- su objetivo es consolidar espacios seguros y cuidados, donde la información verídica desplace al prejuicio y el público se retire con herramientas para disfrutar una vida sexual plena.