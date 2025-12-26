"Vos, yo y el otro": la gran apuesta teatral que promete conquistar el verano mendocino

El estreno oficial será el sábado 3 de enero a las 22 y las entradas están a la venta en EntradaWeb. La obra se mantendrá en cartelera hasta el último día de febrero, con funciones de miércoles a domingos en el mismo horario.

"Vos , yo y el otro": una historia de pareja, dilemas y decisiones extremas

Escrita por Martín Guerra, la trama invita a reír de principio a fin abordando situaciones cotidianas, crisis y vínculos a través de personajes tan absurdos como entrañables.