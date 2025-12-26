Mendoza se prepara para una temporada de verano vibrante y el Teatro Imperial de Maipú (Pablo Pescara 323) vuelve a ser el epicentro del entretenimiento. Por sexto año consecutivo, la sala abre sus puertas en vacaciones para presentar la que se perfila como la comedia de la temporada: “Vos, yo y el otro”.
"Vos, yo y el otro": la gran apuesta teatral que promete conquistar el verano mendocino
Con un elenco liderado por Gisela Bernal y Gastón Ricaud, la comedia estrena el 3 de enero en el Teatro Imperial. Ya comenzó la preventa de entradas con beneficios exclusivos
El estreno oficial será el sábado 3 de enero a las 22 y las entradas están a la venta en EntradaWeb. La obra se mantendrá en cartelera hasta el último día de febrero, con funciones de miércoles a domingos en el mismo horario.
"Vos , yo y el otro": una historia de pareja, dilemas y decisiones extremas
Escrita por Martín Guerra, la trama invita a reír de principio a fin abordando situaciones cotidianas, crisis y vínculos a través de personajes tan absurdos como entrañables.
La historia gira en torno a Amparo (Gisela Bernal) e Hilario (Gastón Ricaud), una pareja sumergida en constantes discusiones y conflictos de intimidad. En un intento desesperado por salvar la relación, Amparo plantea un límite y una propuesta inesperada: experimentar un trío o separarse definitivamente.
El conflicto escala cuando Hilario busca ayuda en su terapeuta, Victoria (Renzo "Chory" Occhionero), una profesional caótica cuyas intervenciones solo generan más dilemas. La aparición de un candidato para el trío -un oficinista inexperto con dificultades sociales- dispara una sucesión de escenas hilarantes que llevan a los personajes al límite.
Elenco y equipo creativo de primer nivel en el Imperial
La producción cuenta con un equipo de destacada trayectoria:
- Protagonistas: Gisela Bernal, Gastón Ricaud, Matías Montiel y Renzo “Chory” Occhionero.
- Dirección general y artística: Gabriel García.
- Texto: Martín Guerra.
- Producción general: Renzo Occhionero y Gabriel García.
- Producción comercial: Renzo Occhionero.
- Asistencia de dirección y stage manager: Micaela Delvalle.
Entradas: beneficios de preventa
- 20% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés.
- Válido con tarjetas Visa y Mastercard de todos los bancos.
- Promoción disponible hasta el 1 de enero.