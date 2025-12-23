El éxito teatral "Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios" regresa a Mendoza con dos presentaciones: el domingo 15 de febrero en el Teatro Ducal (Lavalle 740, Rivadavia) y el lunes 16 de febrero en el Arena Maipú Teatro (Emilio Civit y Maza, Maipú). Previamente, el sábado 14 de febrero, se presentarán en el Teatro Sarmiento de San Juan.
Regresa a Mendoza "Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios"
El espectáculo teatral "Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios" confirmó una gira por Cuyo con dos presentaciones en Mendoza. Ya están a la venta las entradas
Entradas para "Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios" en Mendoza
Las entradas para la versión teatral de "Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios" están a la venta a través del sitio Tuentrada.com (Para Rivadavia -también San Juan-) y en la boletería del Ducal. Para el show en el Arena Maipú, las entradas se consiguen a través de Ticketek.com.ar.
Una aventura entre música, humor y magia es lo que propones esta obra basada en la película animada y el mundo KPop. El musical traza la historia de un grupo de talentosas chicas K-pop que, en pleno auge de su carrera, se enfrentan a un inesperado desafío: Los Saya Boys, un misterioso equipo de “demonios” musicales que buscan conquistar a la humanidad a través de su sonido hipnótico.
Entre coreografías de alto impacto, humor y batallas cargadas de magia, las protagonistas descubrirán que la verdadera fuerza no está en la rivalidad, sino en la amistad, la aceptación y la importancia de unirse a pesar de las diferencias.
Mundo K-Pop: un musical de gran despliegue visual
“Mundo KPop: Cazadoras de Demonios” fusiona elementos del musical moderno con la estética del animé, vestuarios vibrantes, efectos visuales y rutinas de baile inspiradas en los grandes grupos de la ola coreana. Con un elenco joven y talentoso, la puesta promete un show dinámico y emocionante, ideal para fans del género y para quienes buscan una experiencia diferente y visualmente impactante.
La obra propone un mensaje profundo sobre la identidad, el trabajo en equipo y el poder de creer en uno mismo. Una historia que resuena con las nuevas generaciones y que invita a toda la familia a disfrutar del viaje. Una propuesta original, vibrante y llena de fantasía.