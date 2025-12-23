Regresa a Mendoza "Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios"

Entre coreografías de alto impacto, humor y batallas cargadas de magia, las protagonistas descubrirán que la verdadera fuerza no está en la rivalidad, sino en la amistad, la aceptación y la importancia de unirse a pesar de las diferencias.

Mundo K-Pop: un musical de gran despliegue visual

“Mundo KPop: Cazadoras de Demonios” fusiona elementos del musical moderno con la estética del animé, vestuarios vibrantes, efectos visuales y rutinas de baile inspiradas en los grandes grupos de la ola coreana. Con un elenco joven y talentoso, la puesta promete un show dinámico y emocionante, ideal para fans del género y para quienes buscan una experiencia diferente y visualmente impactante.

La obra propone un mensaje profundo sobre la identidad, el trabajo en equipo y el poder de creer en uno mismo. Una historia que resuena con las nuevas generaciones y que invita a toda la familia a disfrutar del viaje. Una propuesta original, vibrante y llena de fantasía.