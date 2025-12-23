Inicio Espectáculos Teatro
Regresa a Mendoza "Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios"

El espectáculo teatral "Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios" confirmó una gira por Cuyo con dos presentaciones en Mendoza. Ya están a la venta las entradas

El éxito teatral "Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios" regresa a Mendoza con dos presentaciones: el domingo 15 de febrero en el Teatro Ducal (Lavalle 740, Rivadavia) y el lunes 16 de febrero en el Arena Maipú Teatro (Emilio Civit y Maza, Maipú). Previamente, el sábado 14 de febrero, se presentarán en el Teatro Sarmiento de San Juan.

Los personajes de la famosa serie que inspira el show teatral.

Los personajes de la famosa serie que inspira el show teatral.

Entradas para "Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios" en Mendoza

Las entradas para la versión teatral de "Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios" están a la venta a través del sitio Tuentrada.com (Para Rivadavia -también San Juan-) y en la boletería del Ducal. Para el show en el Arena Maipú, las entradas se consiguen a través de Ticketek.com.ar.

Una aventura entre música, humor y magia es lo que propones esta obra basada en la película animada y el mundo KPop. El musical traza la historia de un grupo de talentosas chicas K-pop que, en pleno auge de su carrera, se enfrentan a un inesperado desafío: Los Saya Boys, un misterioso equipo de “demonios” musicales que buscan conquistar a la humanidad a través de su sonido hipnótico.

Entre coreografías de alto impacto, humor y batallas cargadas de magia, las protagonistas descubrirán que la verdadera fuerza no está en la rivalidad, sino en la amistad, la aceptación y la importancia de unirse a pesar de las diferencias.

Mundo K-Pop: un musical de gran despliegue visual

“Mundo KPop: Cazadoras de Demonios” fusiona elementos del musical moderno con la estética del animé, vestuarios vibrantes, efectos visuales y rutinas de baile inspiradas en los grandes grupos de la ola coreana. Con un elenco joven y talentoso, la puesta promete un show dinámico y emocionante, ideal para fans del género y para quienes buscan una experiencia diferente y visualmente impactante.

La obra propone un mensaje profundo sobre la identidad, el trabajo en equipo y el poder de creer en uno mismo. Una historia que resuena con las nuevas generaciones y que invita a toda la familia a disfrutar del viaje. Una propuesta original, vibrante y llena de fantasía.

