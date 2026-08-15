Jessica Echegaray presentó "Fastidiosa" e hizo llorar de risa a todos: agudeza, humor y talento mendocino

Durante poco más de una hora, Echegaray ofreció un show sumamente ágil, fresco y dinámico. La propuesta parte de la observación fina y aguda de lo cotidiano, recorriendo situaciones y dilemas en los que resulta imposible no verse reflejado en algún momento de la vida. Con una saludable honestidad brutal y un ritmo impecable, Jessica hilvana su propia historia personal transitando sus vivencias como mujer y su particular recorrido como empleada pública, transformando la rutina y los absurdos del día a día en material cómico de primer nivel.

Jessica Echegaray presentó "Fastidiosa" en el Quintanilla.

Fastidiosa: un monólogo enriquecido con recursos escénicos muy acertados

Más allá de la solidez del texto, lo que eleva a "Fastidiosa" a un peldaño superior es el despliegue de recursos escénicos simples que la artista -y su equipo- manejan con maestría y creatividad. Lejos de quedarse en el formato tradicional del monólogo a pie firme, Echegaray enriquece la puesta incorporando matices musicales en momentos estratégicos e interpretando distintos personajes con una destreza actoral que mantiene al público sonriente a lo largo de un poco más de una hora.