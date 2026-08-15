La escena del humor en Mendoza vivió viernes una verdadera clase de inteligencia y soltura sobre el escenario. En un Teatro Quintanilla prácticamente lleno, la comediante mendocina Jessica Echegaray estrenó "Fastidiosa", un espectáculo de stand up que no solo ratifica su gran presente artístico, sino que la consolida como una de las exponentes más destacadas de la comedia local, con un potencial de proyección nacional que no conoce techos.
Jessica Echegaray presentó "Fastidiosa" e hizo llorar de risa a todos: agudeza, humor y talento mendocino
Discusiones con la nutricionista, diálogos hilarantes con el Universo y tu conciencia colombiana o creer -una y otra vez- que encontraste el amor de tu vida hasta en el quiropráctico son las bases de un show imperdible
Durante poco más de una hora, Echegaray ofreció un show sumamente ágil, fresco y dinámico. La propuesta parte de la observación fina y aguda de lo cotidiano, recorriendo situaciones y dilemas en los que resulta imposible no verse reflejado en algún momento de la vida. Con una saludable honestidad brutal y un ritmo impecable, Jessica hilvana su propia historia personal transitando sus vivencias como mujer y su particular recorrido como empleada pública, transformando la rutina y los absurdos del día a día en material cómico de primer nivel.
Fastidiosa: un monólogo enriquecido con recursos escénicos muy acertados
Más allá de la solidez del texto, lo que eleva a "Fastidiosa" a un peldaño superior es el despliegue de recursos escénicos simples que la artista -y su equipo- manejan con maestría y creatividad. Lejos de quedarse en el formato tradicional del monólogo a pie firme, Echegaray enriquece la puesta incorporando matices musicales en momentos estratégicos e interpretando distintos personajes con una destreza actoral que mantiene al público sonriente a lo largo de un poco más de una hora.
Entre esos desdoblamientos, sobresale la composición de su propia conciencia: un personaje desopilante que -por motivos que la audiencia descubrirá e hilará en la sala- le habla con un acento colombiano, lo que genera un choque delirante y eleva el nivel de comedia a "llorar de risa". Del mismo modo, las intervenciones en las que “el Universo” entra en escena para aclararle o reprocharle las oportunidades que le envía y ella desaprovecha, constituyen pasajes de un humor fino y brillante que desataron las carcajadas del público.
"Fastidiosa" es, en suma, un espectáculo notablemente inteligente, bien planteado y llevado a cabo con una solvencia escénica admirable. Jessica Echegaray logra lo que todo gran comediante persigue: conectar desde la empatía más pura, hacer reflexionar entre líneas y, sobre todo, lograr que el espectador pase 60 y pico minutos riéndose a carcajadas.
En pocas palabras
- Jessica Echegaray: presentó su show de stand up "Fastidiosa" en Mendoza.
- Show "Fastidiosa": combina humor sobre lo cotidiano, vivencias personales y diálogos hilarantes.
- Próxima función: el espectáculo se presentará nuevamente el 19 de septiembre en la Nave Cultural.