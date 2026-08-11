El viernes 21 de agosto en Tunuyán y el sábado 22 de agosto en el Teatro Mendoza (ver detalle más abajo), el reconocido comediante cordobés Flaco Pailos se une a La Camerata Córdoba para crear una experiencia inigualable en dos noches que prometen ser inolvidables.
21 y 22 de agosto
Dos presentaciones en Mendoza: "Flaco Pailos Sinfónico" con la Orquesta "Sinarmónica" junto a la Camerata Córdoba
El show "Flaco Pailos Sinfónico" llega a Tunuyán y vuelve a la Ciudad de Mendoza después de agotar su presentación del 2025
En estos shows, el Flaco Pailos desplegará su inconfundible estilo con historias, chistes y sketchs, todo ello enriquecido por un acompañamiento musical de categoría.
Piano, violines, viola, violonchelo y contrabajo se entrelazarán con las rutinas de Pailos para brindar un espectáculo donde el humor y la música clásica se fusionan de manera excepcional.
Flaco Pailos en Mendoza: fechas y funciones
Viernes 21 de Agosto, a las 21:30
- Auditorio Jorge R. Silvano de Tunuyán
- Entrada General: $40.000
- Venta de entradas: EntradaWeb y en la boletería del Auditorio.
Sábado 22 de Agosto, a las 21:30
- Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad)
- Entradas:
- Platea Baja: $40.000
- Palcos Bajos: $42.000
- Platea Alta: $37.000
- Palcos Altos: $38.000
- Pullman: $35.000
- Venta de entradas: EntradaWeb
En pocas palabras
- Flaco Pailos Sinfónico: El comediante cordobés se presenta en Tunuyán y Mendoza junto a La Camerata Córdoba.
- Shows confirmados: Las funciones serán el 21 de agosto en Tunuyán y el 22 de agosto en el Teatro Mendoza.
- Entradas disponibles: Los tickets se pueden adquirir a través de EntradaWeb y en las boleterías de los respectivos lugares.
Resumen generado por Thinkindot AI