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21 y 22 de agosto

Dos presentaciones en Mendoza: "Flaco Pailos Sinfónico" con la Orquesta "Sinarmónica" junto a la Camerata Córdoba

El show "Flaco Pailos Sinfónico" llega a Tunuyán y vuelve a la Ciudad de Mendoza después de agotar su presentación del 2025

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Flaco Pailos Sinfónico llega a Mendoza. 

"Flaco Pailos Sinfónico" llega a Mendoza. 

El viernes 21 de agosto en Tunuyán y el sábado 22 de agosto en el Teatro Mendoza (ver detalle más abajo), el reconocido comediante cordobés Flaco Pailos se une a La Camerata Córdoba para crear una experiencia inigualable en dos noches que prometen ser inolvidables.

En estos shows, el Flaco Pailos desplegará su inconfundible estilo con historias, chistes y sketchs, todo ello enriquecido por un acompañamiento musical de categoría.

Piano, violines, viola, violonchelo y contrabajo se entrelazarán con las rutinas de Pailos para brindar un espectáculo donde el humor y la música clásica se fusionan de manera excepcional.

Flaco Pailos en Mendoza: fechas y funciones

Viernes 21 de Agosto, a las 21:30

  • Auditorio Jorge R. Silvano de Tunuyán
  • Entrada General: $40.000
  • Venta de entradas: EntradaWeb y en la boletería del Auditorio.

Sábado 22 de Agosto, a las 21:30

  • Platea Baja: $40.000
  • Palcos Bajos: $42.000
  • Platea Alta: $37.000
  • Palcos Altos: $38.000
  • Pullman: $35.000

En pocas palabras

  • Flaco Pailos Sinfónico: El comediante cordobés se presenta en Tunuyán y Mendoza junto a La Camerata Córdoba.
  • Shows confirmados: Las funciones serán el 21 de agosto en Tunuyán y el 22 de agosto en el Teatro Mendoza.
  • Entradas disponibles: Los tickets se pueden adquirir a través de EntradaWeb y en las boleterías de los respectivos lugares.
Resumen generado por Thinkindot AI

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