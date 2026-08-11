Dos presentaciones en Mendoza: "Flaco Pailos Sinfónico" con la Orquesta "Sinarmónica" junto a la Camerata Córdoba

En estos shows, el Flaco Pailos desplegará su inconfundible estilo con historias, chistes y sketchs, todo ello enriquecido por un acompañamiento musical de categoría.

Piano, violines, viola, violonchelo y contrabajo se entrelazarán con las rutinas de Pailos para brindar un espectáculo donde el humor y la música clásica se fusionan de manera excepcional.