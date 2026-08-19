LOOP Project presenta su segunda señal: Pan-Pot llega a Mendoza para una noche inolvidable

Con una trayectoria que los ha llevado a los principales festivales y clubes del mundo, Pan-Pot llega a LOOP con un show que promete una experiencia sonora y visual de primer nivel, reafirmando el compromiso del ciclo de acercar artistas de alcance internacional a la provincia.

Pan Pot llega a Mendoza.

La noche también pondrá el foco en el talento local. El lineup contará con la participación de las DJs mendocinas Sofia Gelardi y Jana, dos referentes de la nueva generación de la escena electrónica provincial. Además, se sumará al line up un artista emergente seleccionado a través del Local LOOP Talent, la convocatoria impulsada por LOOP para brindar visibilidad y una oportunidad real a nuevos DJs y productores locales de compartir cabina con figuras internacionales.