El domingo 23 de agosto a las 18, en Quinta Las Rosas (Callejón Escorihuela 2042, Rodeo de la Cruz) el ciclo LOOP recibirá en Mendoza a Pan-Pot, uno de los dúos más influyentes y reconocidos de la escena techno internacional. Las entradas están disponibles en la web www.loopproject.ar y, por tiempo limitado, pueden adquirirse en 3 cuotas sin interés.
LOOP Project presenta su segunda señal: Pan-Pot llega a Mendoza para una noche inolvidable
Tras una primera edición que marcó un hito con la presentación de Kolombo, LOOP da un nuevo paso en su propuesta y anuncia su segundo capítulo.
Con una trayectoria que los ha llevado a los principales festivales y clubes del mundo, Pan-Pot llega a LOOP con un show que promete una experiencia sonora y visual de primer nivel, reafirmando el compromiso del ciclo de acercar artistas de alcance internacional a la provincia.
La noche también pondrá el foco en el talento local. El lineup contará con la participación de las DJs mendocinas Sofia Gelardi y Jana, dos referentes de la nueva generación de la escena electrónica provincial. Además, se sumará al line up un artista emergente seleccionado a través del Local LOOP Talent, la convocatoria impulsada por LOOP para brindar visibilidad y una oportunidad real a nuevos DJs y productores locales de compartir cabina con figuras internacionales.
Más que una fecha, LOOP propone una experiencia integral donde la música, el diseño, la puesta en escena y la producción convergen para crear un espacio único para los amantes de la electrónica. Con esta segunda edición, el ciclo continúa consolidándose como una de las propuestas más relevantes de la región y proyecta a Mendoza dentro del circuito nacional de eventos del género.
La propuesta de LOOP es una de las fechas de música electrónica más esperada del año en Mendoza.
En pocas palabras
- LOOP Project: presenta su segunda edición con la llegada de Pan-Pot a Mendoza.
- Evento principal: el dúo techno Pan-Pot se presentará el domingo 23 de agosto en Quinta Las Rosas.
- Talento local: se suman las DJs Sofia Gelardi, Jana y un artista emergente del Local LOOP Talent.