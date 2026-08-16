El trío mendocino Usted Señalemelo regresa a su provincia para presentar en vivo “Términos & Condiciones”, su cuarto álbum de estudio, en el marco de una gira nacional que marca un nuevo capítulo en su evolución artística. Será el viernes 21 de agosto en el Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad) a las 20. Las entradas disponibles tienen un valor de $50.000 y se pueden conseguir en Eventsflashpass.com.ar.
Usted Señalemelo vuelve a Mendoza con "Términos y condiciones Tour"
El trío mendocino de proyección internacional se presenta en el Auditorio Ángel Bustelo. Quedan pocas entradas.
Luego de consolidarse como una de las bandas más influyentes de la escena alternativa en español y tras una etapa de fuerte proyección internacional, el grupo integrado por Juan Saieg, Gabriel “Cocó” Orozco y Lucca Beguerie Petrich emprende el “Términos & Condiciones Tour”, una serie de shows que recorre distintas ciudades del país con un formato más cercano e inmersivo.
"Términos & Condiciones", álbum y gira
Sobre “Términos & Condiciones”, su cuarto álbum de estudio y motivo de la gira, Usted Señalemelo profundiza un corrimiento que ya se venía insinuando en sus últimos lanzamientos: una búsqueda más electrónica en lo sonoro y más decididamente conceptual, donde cada decisión está medida al detalle.
Producido junto a Rafa Arcaute y Lamadrid, el disco construye un universo donde conviven el pulso de la pista, la tensión contenida y una sensibilidad que se despliega en capas, alejándose de fórmulas previsibles. En ese recorrido, las canciones trabajan sobre los vínculos, el deseo y las contradicciones del presente, y esa misma propuesta encuentra en el vivo su punto de expansión: un espacio y un momento donde el concepto termina de cobrar cuerpo.
Con la dirección creativa de Sofía Malamute, el trío apuesta por depurar al máximo como forma de foco. A la estética monocromática de esta nueva era y a la comunicación formulaica que juega con el título del trabajo, se suma la decisión de volver a conectar con sus fans bien de cerca, sin mediaciones ni distracciones.
Con una trayectoria que ya lleva más de una década, Usted Señalemelo se consolidó como una de las bandas más influyentes de la escena alternativa en español, sosteniendo una incansable transformación, pero desde una total fidelidad a su proyecto, mudando de piel para seguir siendo los mismos.
Imperdible reencuentro con el trío favorito de la música argentina contemporánea. El álbum, producido junto a Rafa Arcaute y Lamadrid, explora temáticas relacionadas con los vínculos, el deseo y las tensiones contemporáneas, consolidando una identidad artística en constante evolución.
En vivo, esta nueva etapa se traduce en una propuesta escénica integral, con una estética depurada y una fuerte impronta visual que acompaña el concepto del álbum.
En pocas palabras
- Banda mendocina: Usted Señalemelo regresa a Mendoza con su gira "Términos y condiciones Tour".
- Álbum y gira: presentan "Términos & Condiciones", su cuarto álbum, con un formato de shows más cercano e inmersivo.
- Entradas disponibles: el concierto será el 21 de agosto en el Auditorio Ángel Bustelo y las entradas se venden en Eventsflashpass.com.ar.