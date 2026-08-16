Usted Señalemelo vuelve a Mendoza con "Términos y condiciones Tour"

Producido junto a Rafa Arcaute y Lamadrid, el disco construye un universo donde conviven el pulso de la pista, la tensión contenida y una sensibilidad que se despliega en capas, alejándose de fórmulas previsibles. En ese recorrido, las canciones trabajan sobre los vínculos, el deseo y las contradicciones del presente, y esa misma propuesta encuentra en el vivo su punto de expansión: un espacio y un momento donde el concepto termina de cobrar cuerpo.

Con la dirección creativa de Sofía Malamute, el trío apuesta por depurar al máximo como forma de foco. A la estética monocromática de esta nueva era y a la comunicación formulaica que juega con el título del trabajo, se suma la decisión de volver a conectar con sus fans bien de cerca, sin mediaciones ni distracciones.

Con una trayectoria que ya lleva más de una década, Usted Señalemelo se consolidó como una de las bandas más influyentes de la escena alternativa en español, sosteniendo una incansable transformación, pero desde una total fidelidad a su proyecto, mudando de piel para seguir siendo los mismos.

Imperdible reencuentro con el trío favorito de la música argentina contemporánea. El álbum, producido junto a Rafa Arcaute y Lamadrid, explora temáticas relacionadas con los vínculos, el deseo y las tensiones contemporáneas, consolidando una identidad artística en constante evolución.

En vivo, esta nueva etapa se traduce en una propuesta escénica integral, con una estética depurada y una fuerte impronta visual que acompaña el concepto del álbum.