Cuál es el próximo feriado después del 17 de agosto y cuántos finde largos quedan en 2026

Más de uno que le gusta planificar las cosas con tiempo y es por eso que no está demás conocer cuándo es el próximo feriado en Argentina después del 17 de agosto y qué cantidad de fines de semana largos queda en lo que resta del 2026, según el calendario confeccionado por el Gobierno Nacional.
Este lunes 17 de agosto de 2026 es feriado nacional en la Argentina por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Cae lunes, por lo que forma un fin de semana largo de tres días (sábado 15, domingo 16 y lunes 17), sin necesidad de ser trasladado de fecha.
Para viajar, tomarse un descanso prolongado o hacer alguna actividad que uno deja de lado por falta de tiempo, luego del feriado de este lunes en Argentina, se deberán esperar 56 días para el próximo.
Feriados 2026: Cuál es el próximo y cuántos finde largos quedan
El próximo feriado en Argentina es el lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Se formará un fin de semana largo junto con el sábado 10 y domingo 11.
Todos los fines de semana largos que quedan este 2026
Agosto
- Del sábado 15 al lunes 17 de agosto: por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Octubre
- Del sábado 10 al lunes 12 de octubre: por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre: por el Día de la Soberanía Nacional.
Diciembre
- Del sábado 5 al martes 8 de diciembre: será el fin de semana largo más extenso que queda en el año gracias al día no laborable del lunes 7 y el feriado de la Inmaculada Concepción de María.
- Del viernes 25 (Navidad) al domingo 27.
Los feriados inamovibles que aún restan en 2026
- 8 de diciembre.
- 25 de diciembre.
Feriados trasladables que restan
- 17 de agosto.
- 12 de octubre.
- 23 de noviembre (por el 20 de noviembre).
En pocas palabras
- Próximo feriado: Tras el 17 de agosto, el próximo feriado es el 12 de octubre por el Día de la Diversidad Cultural.
- Fines de semana largos: Quedan tres fines de semana largos en 2026, uno en octubre, uno en noviembre y dos en diciembre.
- Feriados 2026: Los últimos feriados inamovibles son el 8 y 25 de diciembre, mientras que los trasladables incluyen el 23 de noviembre.
Resumen generado por Thinkindot AI