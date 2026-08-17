Cuál es el próximo feriado después del 17 de agosto y cuántos finde largos quedan en 2026

Este lunes 17 de agosto de 2026 es feriado nacional en la Argentina por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Cae lunes, por lo que forma un fin de semana largo de tres días (sábado 15, domingo 16 y lunes 17), sin necesidad de ser trasladado de fecha.

Para viajar, tomarse un descanso prolongado o hacer alguna actividad que uno deja de lado por falta de tiempo, luego del feriado de este lunes en Argentina, se deberán esperar 56 días para el próximo.