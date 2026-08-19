Hace 20 años, comenzaron a plantar árboles para frenar al desierto: ahora busca recuperar 100 millones de hectáreas

El objetivo para 2030 es de una escala difícil de dimensionar. Se trata de restaurar 100 millones de hectáreas de tierras degradadas, capturar 250 millones de toneladas de carbono y generar 10 millones de empleos verdes. El proyecto involucra a países del Sahel y cuenta con el respaldo de organismos internacionales y miles de millones de dólares en financiación.

África busca frenar el desierto con un ambicioso proyecto de reforestación

La apuesta tampoco consiste en llenar de árboles un paisaje desértico sin más. La restauración busca recuperar la fertilidad del suelo, mejorar la disponibilidad de agua, producir alimentos y generar nuevas fuentes de ingresos para comunidades que dependen directamente de la tierra. Por eso, en algunos lugares se plantan árboles, en otros se recuperan pastizales, se protegen cultivos o se utilizan técnicas para retener el agua y devolver vida al suelo.

Los avances, sin embargo, están lejos de la imagen de una gigantesca muralla verde atravesando África. Se han restaurado decenas de millones de hectáreas, pero el ritmo es desigual y el proyecto enfrenta sequías, falta de financiación, degradación ambiental e inseguridad en varias de las zonas donde debería avanzar.