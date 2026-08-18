El secreto que pocos saben: ¿cómo se llama realmente el árbol de las almendras?

La respuesta al interrogante sobre su identidad es que el árbol se llama técnicamente almendro, y su nombre científico es Amygdalus communis.

Con paciencia, puedes tener tu propia cosecha de almendras en tu jardín.

Este ejemplar es un caducifolio perteneciente a la familia de las rosáceas, compartiendo linaje directo con otros frutales clásicos como el cerezo, el ciruelo y el duraznero, lo que explica por qué su comportamiento y floración resultan tan familiares para muchos aficionados al jardín.

Las características de un árbol popular

Más allá de su nombre, el almendro destaca por ser un ejemplar de tamaño mediano, capaz de alcanzar entre 4 y 10 metros de altura.

Si buscas integrarlo en tu casa, recuerda que el árbol prefiere suelos bien drenados y climas con inviernos fríos y veranos secos. Con la paciencia necesaria, ya que su producción óptima suele comenzar a partir de los 7 años de vida, este frutal no solo embellecerá tu paisaje con flores blancas o rosadas, sino que te brindará una cosecha propia inigualable.

Una última recomendación de los expertos es cuidar el drenaje del terreno y respetar los tiempos de maduración estivales. Así, cuando llegue el momento del tradicional varado entre agosto y septiembre, podrás disfrutar de tu propia cosecha de almendras.