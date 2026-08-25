La historia real detrás de Dumbo es mucho más triste de lo que muestra la película de Disney

Dumbo, la película de Disney que quedó en el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Foto: archivo

Jumbo, el elefante real que sufrió una terrible tragedia (y terminó en Disney)

La conexión con la realidad aparece en otro animal: Jumbo, un elefante africano que se convirtió en una celebridad durante el siglo XIX.

El animal estaba en el zoológico de Londres cuando P. T. Barnum lo compró en 1882 por unos 10.000 dólares y lo trasladó a Estados Unidos para incorporarlo a su espectáculo circense. Llegó el 9 de abril de ese año y rápidamente se transformó en una de las grandes atracciones.

Sus dimensiones eran extraordinarias: medía alrededor de 3 metros y medio de altura y pesaba unas 6,5 toneladas. Su fama fue tal que su nombre pasó al idioma inglés como sinónimo de algo especialmente grande.

El final de Jumbo fue muy diferente al de Dumbo. El 15 de septiembre de 1885, después de una presentación en St. Thomas, Ontario, Canadá, el elefante era trasladado cuando apareció inesperadamente un tren. Fue embestido por la locomotora y murió a causa de las heridas.

Dumbo, el histórico personaje de Disney. Foto: archivo

Con el tiempo surgió la versión de que Jumbo había intentado proteger a otro elefante, Tom Thumb. El relato forma parte de la historia que conserva el Barnum Museum, aunque el episodio quedó rodeado de elementos legendarios.

Tras su muerte, Barnum decidió conservar sus restos. La piel fue preparada para su exhibición y el esqueleto fue reconstruido. Con el tiempo, este último terminó en el American Museum of Natural History de Nueva York. La piel permaneció en el museo de historia natural de Tufts hasta que fue destruida por un incendio en 1975.

La relación con Dumbo, por lo tanto, no es una biografía. El cuento de Aberson y Pearl tomó elementos asociados a la fama de Jumbo e incluso el pequeño elefante se llamó originalmente Jumbo antes de adoptar el nombre Dumbo. Disney conservó además una referencia directa: la madre del protagonista se llama Mrs. Jumbo.

Así, la historia real detrás del clásico combina ficción, fama circense y una tragedia ocurrida décadas antes de que el elefante de grandes orejas comenzara a volar en la pantalla.