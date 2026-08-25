Prime Video acaba de lanzar unos de los grandes estrenos del año y Jake Gyllenhaal es uno de los protagonistas. Una cinta donde la acción no faltará, se trata de En la zona gris.
Prime Video y Jake Gyllenhaal arrasan con la zarpada película que desborda de acción
Prime Video acaba de lanzar unos de los grandes estrenos del año y Jake Gyllenhaal es uno de los protagonistas. Una cinta donde la acción no faltará
Prime Video acaba de estrenar la película de Guy Ritchie, que a pocos días de llegar ya está liderando lo más visto de la plataforma. Un film de acción y espionaje protagonizado por Henry Cavill, Jake Gyllenhaal y Eiza González que te presentamos a continuación.
Un equipo secreto de agentes de élite (Henry Cavill, Jake Gyllenhaal y Eiza González) que opera en la sombra, expertos en manipular poder e influencia, recibe la misión de recuperar un botín de mil millones de dólares. La fortuna está en manos de un contrabandista despiadado (Carlos Bardem).
Una misión prácticamente suicida para estos tres agentes que operan entre la moralidad y la inmoralidad. Lo que comienza como un atraco imposible pronto se descontrola, convirtiéndose en una guerra abierta de estrategia, engaños y pura supervivencia con el estilo indomable y arrollador de su director, Guy Ritchie.
Prime Video: de qué trata la película En la zona gris
La sinopsis de la película de Prime Video En la zona gris reza: "Un equipo encubierto de agentes de élite viven en la sombra, tan cómodos manejando el poder y la influencia como armas automáticas y explosivos de gran potencia. Cuando un déspota roba una fortuna de mil millones de dólares, son enviados a recuperarla en lo que para cualquier otro sería una misión suicida. Lo que comienza como un atraco imposible empeora aún más y se convierte en una guerra total de estrategia, engaño y supervivencia".
Prime Video: reparto de la película En la zona gris
- Henry Cavill como Sid
- Jake Gyllenhaal como Bronco
- Eiza González como Rachel
- Rosamund Pike como Bobby
- Kristofer Hivju como Axel
- Fisher Stevens como William
- Michael Vu como Ed
- Carlos Bardem como Manny
Tráiler de la película En la zona gris
En pocas palabras
- Estreno en Prime Video: la plataforma lanzó la película de acción "En la zona gris" protagonizada por Jake Gyllenhaal.
- Sinopsis de la trama: un equipo de élite debe recuperar un botín de mil millones de dólares en una misión peligrosa.
- Elenco destacado: la cinta cuenta con las actuaciones de Henry Cavill, Jake Gyllenhaal y Eiza González.