Prime Video y Jake Gyllenhaal arrasan con la zarpada película que desborda de acción

Prime Video acaba de estrenar la película de Guy Ritchie, que a pocos días de llegar ya está liderando lo más visto de la plataforma. Un film de acción y espionaje protagonizado por Henry Cavill, Jake Gyllenhaal y Eiza González que te presentamos a continuación.

Un equipo secreto de agentes de élite (Henry Cavill, Jake Gyllenhaal y Eiza González) que opera en la sombra, expertos en manipular poder e influencia, recibe la misión de recuperar un botín de mil millones de dólares. La fortuna está en manos de un contrabandista despiadado (Carlos Bardem).