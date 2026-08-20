La exitosa serie con Alan Ritchson es la serie de 8 capítulos más vista de Prime Video. Un exinvestigador devenido en vagabundo viaja hasta que cae en desgracia, se trata de Reacher.
Prime Video: no para de triunfar con la exitosa serie con Alan Ritchson
La exitosa serie con Alan Ritchson es la serie de 8 capítulos más vista de Prime Video. Un exinvestigador devenido en vagabundo viaja hasta que cae en desgracia
Jack Reacher, un veterano investigador de la policía militar, acaba de reincorporarse a la vida civil. Reacher es un vagabundo que viaja por el país sin teléfono y con lo indispensable, explorando la nación a la que una vez sirvió.
Para los que aún no la han visto, Reacher se basa en la saga de novelas de Lee Child protagonizadas por Jack Reacher, un veterano investigador de la policía militar que acaba de regresar a la vida civil, un nómada sin teléfono que viaja con lo más esencial por el país para explorar la nación a la que una vez sirvió.
La primera temporada adapta la primer novela, Zona Peligrosa (Killing Floor), en la que cuando Reacher llega a la pequeña ciudad de Margrave, Georgia, se encuentra con una comunidad que está lidiando con su primer homicidio en 20 años.
La policía lo detiene inmediatamente y los testigos oculares sitúan a Reacher en la escena del crimen. Mientras trata de demostrar su inocencia, empieza a surgir una conspiración que requerirá de su inteligencia y fuerza, pero una cosa es segura: han elegido al hombre equivocado para que cargue con la culpa.
Prime Video: de qué trata la serie Reacher
Cuando lo arrestan por un asesinato que no cometió, el oficial retirado de la policía militar Jack Reacher se ve envuelto en una conspiración letal de policías corruptos, empresarios turbios y políticos intrigantes.
Solo con su ingenio, debe descubrir qué está sucediendo en Margrave, Georgia. La primera temporada de Reacher se basa en la exitosa novela Zona peligrosa de Lee Child.
Prime Video: reparto de la serie Reacher
- Alan Ritchson
- Malcolm Goodwin
- Willa Fitzgerald
- Harvey Guillén
- Kristin Kreuk
Tráiler de la serie Reacher
En pocas palabras
- Reacher triunfa: la serie de 8 capítulos con Alan Ritchson es la más vista de Prime Video.
- Sinopsis: un exinvestigador militar devenido en vagabundo viaja por el país y se ve envuelto en una conspiración al llegar a Georgia.
- Adaptación: la primera temporada se basa en la novela de Lee Child, Zona Peligrosa.