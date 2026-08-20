Prime Video: no para de triunfar con la exitosa serie con Alan Ritchson

La primera temporada adapta la primer novela, Zona Peligrosa (Killing Floor), en la que cuando Reacher llega a la pequeña ciudad de Margrave, Georgia, se encuentra con una comunidad que está lidiando con su primer homicidio en 20 años.

La policía lo detiene inmediatamente y los testigos oculares sitúan a Reacher en la escena del crimen. Mientras trata de demostrar su inocencia, empieza a surgir una conspiración que requerirá de su inteligencia y fuerza, pero una cosa es segura: han elegido al hombre equivocado para que cargue con la culpa.

Prime Video: de qué trata la serie Reacher

Cuando lo arrestan por un asesinato que no cometió, el oficial retirado de la policía militar Jack Reacher se ve envuelto en una conspiración letal de policías corruptos, empresarios turbios y políticos intrigantes.

Solo con su ingenio, debe descubrir qué está sucediendo en Margrave, Georgia. La primera temporada de Reacher se basa en la exitosa novela Zona peligrosa de Lee Child.

Prime Video: reparto de la serie Reacher

Alan Ritchson

Malcolm Goodwin

Willa Fitzgerald

Harvey Guillén

Kristin Kreuk

Tráiler de la serie Reacher