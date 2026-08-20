A más de 50 años de 'Sweet Charity', Shirley MacLaine reaparece e impacta a sus 92

La última aparición pública de Shirley fue en diciembre, cuando recibió el Premio Shirley MacLaine a la Trayectoria en la ceremonia inaugural del Salón de la Fama de la Danza.

Shirley MacLaine, whose last film appearance was in "Only Murders in the Building" in 2022, appeared in a rare video to fans to promote a screening of her 1969 movie "Sweet Charity." https://t.co/xv87kP9kce pic.twitter.com/i7MH46GTcu — E! News (@enews) August 20, 2026

¿De qué trata la película "Sweet Charity"?

Charity no tiene suerte en el amor: acumula decepción tras decepción, la última con el actor Vittorio. Sin embargo, cuando queda atrapada en un ascensor junto al tímido Oscar, cree que por fin la suerte ha llamado a la puerta de su corazón.

El reparto de esta producción también incluye a John McMartin, Chita Rivera, Paula Kelly, Stubby Kaye, Ricardo Montalbán y Sammy Davis Jr.

Bob Fosse fue el director de esta película, y para él significó además su debut como director cinematográfico, después de haber alcanzado reconocimiento como coreógrafo y director teatral.

Se estrenó en 1969 y recibió críticas mixtas, pero obtuvo tres nominaciones a los Premios Óscar: Mejor Banda Sonora, Mejor Dirección Artística y Mejor Diseño de Vestuario. MacLaine fue nominada a un Globo de Oro por su actuación.

Esta producción trasladó al cine el musical de Broadway del mismo nombre, inspirado a su vez en "Las noches de Cabiria", de Federico Fellini.