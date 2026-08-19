Prime Video tiene la película de acción con Jason Statham que no te dará ni un minuto de respiro, se trata de Beekeeper: El protector.
Prime Video: Jason Statham se destaca con la increíble película de acción
Prime Video tiene la película de acción con Jason Statham que no te dará ni un minuto de respiro
Un "beekeeper" es un operativo secreto de alto nivel a quien solo se recurre en situaciones extremas de emergencia nacional. Cuando Adam Clay (Jason Statham), agente retirado, vuelve a la acción de forma independiente para vengarse de una empresa de fraude online, descubrirá una conspiración en las más altas esferas del gobierno, pero Adam no se detendrá ante nada ni nadie para intentar hacer justicia.
Prime Video: de qué trata la película Beekeeper: El protector
Adam Clay (Jason Statham) trabaja como apicultor en una pequeña granja, aislada en mitad del campo. Eloise Parker (Phylicia Rashad), la amable señora dueña del recinto, ha sido su confidente y amiga durante años.
Ambos cuidan del otro y se preocupan por su bienestar. Una tarde, Eloise recibe la llamada de un grupo de timadores que se hace pasar por su banco. Tras varias maniobras, convencen a la señora para que les transfiera todo su dinero.
Minutos después, conmocionada por el engaño, Eloise se quita la vida. Cuando Clay comprueba lo ocurrido, comenzará un viaje de venganza para acabar con todos y cada uno de los integrantes de la banda de estafadores.
Cuenta con ventaja: antaño perteneció a los Beekeepers, un escuadrón de operaciones de altísimo nivel, cuya preparación física y habilidades casi sobrehumanas los convierte en los hombres y mujeres adecuados para enfrentarse a cualquier adversidad.
Prime Video: reparto de la película Beekeeper: El protector
- Jason Statham
- Emmy Raver-Lampman
- Josh Hutcherson
- Bobby Naderi
- Minnie Driver
- Phylicia Rashad
- Jeremy Irons
Tráiler de la película Beekeeper: El protector
En pocas palabras
- Acción de Statham: "Beekeeper: El protector" en Prime Video narra la venganza de un agente retirado.
- Trama: Jason Statham busca justicia tras un fraude online que afecta a su amiga, desvelando una conspiración.