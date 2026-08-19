Prime Video: Jason Statham se destaca con la increíble película de acción

Un "beekeeper" es un operativo secreto de alto nivel a quien solo se recurre en situaciones extremas de emergencia nacional. Cuando Adam Clay (Jason Statham), agente retirado, vuelve a la acción de forma independiente para vengarse de una empresa de fraude online, descubrirá una conspiración en las más altas esferas del gobierno, pero Adam no se detendrá ante nada ni nadie para intentar hacer justicia.

Prime Video: de qué trata la película Beekeeper: El protector

Adam Clay (Jason Statham) trabaja como apicultor en una pequeña granja, aislada en mitad del campo. Eloise Parker (Phylicia Rashad), la amable señora dueña del recinto, ha sido su confidente y amiga durante años.