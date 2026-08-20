Netflix estrena una serie japonesa subida de tono y de solo 10 capítulos sobre los límites de la sexualidad

La historia sigue a un sexólogo que dedica su trabajo a ayudar a sus pacientes a enfrentar diferentes conflictos relacionados con la sexualidad y las relaciones. Sin embargo, mientras acompaña a otras personas, también deberá lidiar con sus propias inseguridades y contradicciones.

Con una propuesta que combina drama y situaciones íntimas, S&X apuesta por abordar la sexualidad desde una mirada particular, con un protagonista excéntrico y optimista que deberá enfrentarse a sus propios problemas mientras intenta resolver los de sus pacientes.