Netflix suma este jueves 20 de agosto una nueva producción japonesa a su catálogo de series y películas. Se trata de S&X, una ficción de 10 capítulos protagonizada por Kento Nakajima que combina drama, intimidad, humor y situaciones subida de tono.
Netflix estrena una serie japonesa subida de tono y de solo 10 capítulos sobre los límites de la sexualidad
La nueva ficción japonesa de 10 episodios combina drama, intimidad y humor, y aborda la sexualidad desde una mirada particular
La historia sigue a un sexólogo que dedica su trabajo a ayudar a sus pacientes a enfrentar diferentes conflictos relacionados con la sexualidad y las relaciones. Sin embargo, mientras acompaña a otras personas, también deberá lidiar con sus propias inseguridades y contradicciones.
Con una propuesta que combina drama y situaciones íntimas, S&X apuesta por abordar la sexualidad desde una mirada particular, con un protagonista excéntrico y optimista que deberá enfrentarse a sus propios problemas mientras intenta resolver los de sus pacientes.
La serie cuenta con 10 capítulos y está protagonizada por Kento Nakajima, quien interpreta al terapeuta en el centro de esta historia japonesa.
Netflix: de qué trata la serie S&X
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie S&X versa: "En su clínica, Ichito Shimotori ofrece terapia sexual y trata diversos casos íntimos..., mientras enfrenta su propia batalla en secreto".
Así, la serie presenta un relato que explora el deseo, la autoestima y la forma en que nos vinculamos con los demás, con un tono adulto pensado para quienes ya atravesaron las complejidades de la vida en pareja.
Netflix: tráiler de la serie S&X
Reparto de S&X, la nueva serie de Netflix
- Kento Nakajima como Ichito Shimotori
- Yuko Araki como Yumi Ichinose
- Ryota Miura como Yuta Saigawa
- Sawako Fujima como Marin Natsume
- Aoi Nakamura como Shun Kazuma
- Rinka Kumada como Miku Kono
- Sayaka Yamaguchi como Shion Kase
- Yusuke Santamaria como Daisuke Kurusu
- Shiro Sano como Norio Toyohara
Dónde ver la serie S&X, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie S&X se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie S&X se puede ver en Netflix.
- España: la serie S&X se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena la serie japonesa S&X sobre un terapeuta sexual.
- La ficción de 10 capítulos explora la sexualidad y las relaciones con un tono adulto.
- La producción, protagonizada por Kento Nakajima, ya está disponible en la plataforma.