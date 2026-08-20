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Netflix estrena una serie japonesa subida de tono y de solo 10 capítulos sobre los límites de la sexualidad

La nueva ficción japonesa de 10 episodios combina drama, intimidad y humor, y aborda la sexualidad desde una mirada particular

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Netflix.

Netflix.

Netflix suma este jueves 20 de agosto una nueva producción japonesa a su catálogo de series y películas. Se trata de S&X, una ficción de 10 capítulos protagonizada por Kento Nakajima que combina drama, intimidad, humor y situaciones subida de tono.

La historia sigue a un sexólogo que dedica su trabajo a ayudar a sus pacientes a enfrentar diferentes conflictos relacionados con la sexualidad y las relaciones. Sin embargo, mientras acompaña a otras personas, también deberá lidiar con sus propias inseguridades y contradicciones.

Con una propuesta que combina drama y situaciones íntimas, S&X apuesta por abordar la sexualidad desde una mirada particular, con un protagonista excéntrico y optimista que deberá enfrentarse a sus propios problemas mientras intenta resolver los de sus pacientes.

La serie cuenta con 10 capítulos y está protagonizada por Kento Nakajima, quien interpreta al terapeuta en el centro de esta historia japonesa.

Netflix: de qué trata la serie S&X

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie S&X versa: "En su clínica, Ichito Shimotori ofrece terapia sexual y trata diversos casos íntimos..., mientras enfrenta su propia batalla en secreto".

Así, la serie presenta un relato que explora el deseo, la autoestima y la forma en que nos vinculamos con los demás, con un tono adulto pensado para quienes ya atravesaron las complejidades de la vida en pareja.

Netflix: tráiler de la serie S&X

Reparto de S&X, la nueva serie de Netflix

  • Kento Nakajima como Ichito Shimotori
  • Yuko Araki como Yumi Ichinose
  • Ryota Miura como Yuta Saigawa
  • Sawako Fujima como Marin Natsume
  • Aoi Nakamura como Shun Kazuma
  • Rinka Kumada como Miku Kono
  • Sayaka Yamaguchi como Shion Kase
  • Yusuke Santamaria como Daisuke Kurusu
  • Shiro Sano como Norio Toyohara

Dónde ver la serie S&X, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie S&X se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie S&X se puede ver en Netflix.
  • España: la serie S&X se puede ver en Netflix.

En pocas palabras

  • Netflix estrena la serie japonesa S&X sobre un terapeuta sexual.
  • La ficción de 10 capítulos explora la sexualidad y las relaciones con un tono adulto.
  • La producción, protagonizada por Kento Nakajima, ya está disponible en la plataforma.
Resumen generado por Thinkindot AI

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