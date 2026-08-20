Reconocimiento facial: detallaron en qué casos se podrá utilizar las cámaras de seguridad

Los 3 casos únicos para aplicar el reconocimiento facial

El decreto provincial fija que el software únicamente podrá operar sobre personas previamente identificadas e individualizadas, cuyos datos provengan de una fuente judicial verificable y vigente. Queda expresamente vedada la posibilidad de crear listas informales, registros paralelos o aplicar escaneos masivos e indiscriminados sobre la ciudadanía en las calles.

Las alertas del sistema solo podrán cargarse bajo tres códigos operativos claramente definidos dentro de la normativa provincial:

Búsqueda de paradero: alcanzará a personas reportadas como desaparecidas o extraviadas, así como a quienes tengan un requerimiento de localización emitido por la justicia. En estos casos se deberá priorizar el resguardo de la persona y la protección de vulnerables .

alcanzará a personas reportadas como desaparecidas o extraviadas, así como a quienes tengan un requerimiento de localización emitido por la justicia. En estos casos se deberá priorizar el resguardo de la persona y la . Prisión o detención domiciliaria: se aplicará exclusivamente sobre personas sometidas a esta modalidad cuando exista una orden judicial expresa que ordene el monitoreo mediante cámaras de seguridad .

se aplicará exclusivamente sobre personas sometidas a esta modalidad cuando exista una orden judicial expresa que ordene el monitoreo mediante . Captura o detención: incluirá a ciudadanos con órdenes judiciales vigentes de detención o que hayan escapado.

incluirá a ciudadanos con órdenes judiciales vigentes de detención o que hayan escapado. La tecnología para reconocimiento facial sólo se aplicará para búsqueda de paraderos, personas con prisión domiciliaria o con orden de captura vigente.

Los datos precargados tendrán carácter confidencial y acceso restringido. Para situaciones de urgencia, como la evasión de un penal o búsquedas de alto riesgo, la autorización judicial podrá tramitarse de forma telefónica, debiendo quedar registrada debidamente y formalizada en un plazo máximo de 48 horas.

Cómo funciona el reconocimiento facial y las alertas en el CEO

El sistema inteligente no otorgará certezas absolutas ni permitirá concretar aprehensiones directas. Una coincidencia detectada por la tecnología constituirá una mera hipótesis de trabajo y tendrá un valor orientativo.

Para que una alerta tecnológica derive en un procedimiento policial, la novedad deberá superar un control de identidad mediante un proceso de validación humana:

Primera revisión: un operador del Centro Estratégico de Operaciones ( CEO ) analizará la calidad técnica de la imagen, el umbral de coincidencia y el código originario.

un operador del Centro Estratégico de Operaciones ( ) analizará la calidad técnica de la imagen, el umbral de coincidencia y el código originario. Segunda revisión: si el primer control es positivo, el personal de la Policía de Mendoza en la calle o en base deberá constatar la identidad fehaciente de la persona y confirmar que la medida judicial continúe activa antes de intervenir.

Cada procedimiento requerirá un registro trazable que identifique al operador interviniente, la cámara emisora, el horario exacto y la orden judicial de respaldo.

Qué establece la norma de reconocimiento facial ante fallos

El articulado contempla el protocolo a seguir frente a los denominados falsos positivos. Todas las inconsistencias deberán ser asentadas formalmente para nutrir las auditorías periódicas y los informes de impacto que el Ministerio de Seguridad y Justicia realizará al menos una vez al año.

Si las fuerzas de seguridad constatan que una orden judicial dejó de estar vigente o fue dada de baja sin la actualización correspondiente en la base de datos, los agentes no podrán concretar ninguna medida restrictiva. En el caso de que la persona hubiese sido demorada preventivamente, se dispondrá su liberación inmediata.

Finalmente, el marco legal garantiza a todos los ciudadanos el derecho a ejercer el acceso y rectificación de sus datos personales. Además, ratifica que las imágenes captadas no podrán utilizarse para fines comerciales, análisis político-partidarios o elaboración de perfiles sociales.

Fuentes: Boletín Oficial de Mendoza, Prensa Gobierno de Mendoza, Archivo Diario UNO.