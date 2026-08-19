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Tecnología preventiva

Cornejo confía en que podrá "acorralar a los delincuentes" con las cámaras de reconocimiento facial

El gobernador ya firmó el decreto para reglamentar el uso de cámaras de reconocimiento facial y apuesta a conseguir aprobar la ley de ciberseguridad

Rosana Villegas
Por Rosana Villegas [email protected]
Alfredo Cornejo y Mercedes Rus apuestan a acorralar delincuentes buscados con el uso de las cámaras de reconocimiento facial que ya se aplican en Mendoza. 

Alfredo Cornejo y Mercedes Rus apuestan a acorralar delincuentes buscados con el uso de las cámaras de reconocimiento facial que ya se aplican en Mendoza. 

Alfredo Cornejo firmó el decreto que reglamenta el uso de las cámaras de reconocimiento facial, una herramienta con la que pretende "acorralar a los delincuentes buscados" para que no puedan estar en la vía pública. En conferencia de prensa, admitió que en paralaleo espera que se sancione la ley de ciberseguridad para atacar a los nuevos delitos. Esa norma ya tiene media sanción.

El gobernador se esperanzó con que esta nueva tecnología ayude a dar mejores resultados en materia de prevención del delito, pero advirtió que no reemplaza la tarea del policía e instó a los jefes policiales a seguir liderando una buena distribución del personal y una constante capacitación para hacer el mejor uso de la nueva tecnología.

Las cámaras de reconocimiento facial ya lograron detener a 23 prófugos de la Justicia, entre ellos a un homicida y un buscado por violencia de género.

Las cámaras de reconocimiento facial ya lograron detener a 23 prófugos de la Justicia, entre ellos a un homicida y un buscado por violencia de género.

Fiel a su estilo, Cornejo también le recordó al Poder Judicial que son corresponsables de ejecutar el plan de seguridad, y adelantó que a su entender estas cámaras de reconocimiento facial podrían incrementar los casos de flagrancia, que son los delitos en los que los implicados son atrapados in fraganti.

"Esto va a hacer que muchas más gente sea identificada en la comisión de un delito y por lo tanto pueda ser juzgada inmediatamente después de que cometa el delito. En eso estamos trabajando con la ministra Rus y el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, para que la Justicia tenga que tener, adecuando y reorientando su personal para dar respuestas rápidas a estos casos", resaltó.

"Con la tecnología salimos a descubrir e identificar delincuentes"

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, salió a rescatar cómo su área apostó al equipamiento en tecnología, y cómo se fortaleció no sólo con sus centros de monitoreo, sino también con los aportes que hicieron los municipios con sus propios sistemas de cámaras. A eso sumó el trabajo de los laboratorios, de huellas y balísticas, "que generan las evidencias para que la Justicia los pueda condenar".

Según enumeró ya se han concretado 78 megaoperativos en los que la Policía ha aprendido a 10 personas por operativo. "La Policía aprende por hora a 23 personas y ejecutamos junto con la Justicia un allanamiento por hora. Y estamos yendo a derribar aguantaderos de delincuentes", marcó Rus.

En ese balance, la ministra aseguró que hay 151 cámaras de reconocimiento facial, que se suman a las cámaras de videovigilancia propias y privadas y que todo eso hace posible que se detenga a "30 personas por día".

Ese sistema de reconocimiento facial, que está vigente desde hace 100 días, ya permitió interceptar y detener a 23 prófugos de la Justicia. "El 5 y el 13 de mayo detuvimos a una persona vinculada con un homicidio y a otro vinculado a un caso de violencia de género. Ambos ya están condenados", dijo como muestra de la eficiencia del sistema.

Las 3 alertas que activan las cámaras de reconocimiento facial

Según marcó Rus, esas cámaras de reconocimiento facial responden a tres tipos de alertas, o códigos que envía la Justicia:

  • Identificación de personas con pedido de captura.
  • Personas que hayan violado o burlado la prisión domiciliaria.
  • Búsqueda de personas, paraderos de adultos mayores o niños u adolescentes perdidos.

En pocas palabras

  • Cámaras de reconocimiento facial: Alfredo Cornejo reglamentó su uso para identificar delincuentes buscados.
  • Tecnología y prevención: se busca mejorar la seguridad y aumentar los casos de flagrancia con identificación rápida.
  • Alerta judicial: las cámaras responden a pedidos de captura, violaciones de prisión domiciliaria y búsqueda de personas.
Resumen generado por Thinkindot AI

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