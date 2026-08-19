Alfredo Cornejo firmó el decreto que reglamenta el uso de las cámaras de reconocimiento facial, una herramienta con la que pretende "acorralar a los delincuentes buscados" para que no puedan estar en la vía pública. En conferencia de prensa, admitió que en paralaleo espera que se sancione la ley de ciberseguridad para atacar a los nuevos delitos. Esa norma ya tiene media sanción.
Cornejo confía en que podrá "acorralar a los delincuentes" con las cámaras de reconocimiento facial
El gobernador ya firmó el decreto para reglamentar el uso de cámaras de reconocimiento facial y apuesta a conseguir aprobar la ley de ciberseguridad
El gobernador se esperanzó con que esta nueva tecnología ayude a dar mejores resultados en materia de prevención del delito, pero advirtió que no reemplaza la tarea del policía e instó a los jefes policiales a seguir liderando una buena distribución del personal y una constante capacitación para hacer el mejor uso de la nueva tecnología.
Fiel a su estilo, Cornejo también le recordó al Poder Judicial que son corresponsables de ejecutar el plan de seguridad, y adelantó que a su entender estas cámaras de reconocimiento facial podrían incrementar los casos de flagrancia, que son los delitos en los que los implicados son atrapados in fraganti.
"Esto va a hacer que muchas más gente sea identificada en la comisión de un delito y por lo tanto pueda ser juzgada inmediatamente después de que cometa el delito. En eso estamos trabajando con la ministra Rus y el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, para que la Justicia tenga que tener, adecuando y reorientando su personal para dar respuestas rápidas a estos casos", resaltó.
"Con la tecnología salimos a descubrir e identificar delincuentes"
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, salió a rescatar cómo su área apostó al equipamiento en tecnología, y cómo se fortaleció no sólo con sus centros de monitoreo, sino también con los aportes que hicieron los municipios con sus propios sistemas de cámaras. A eso sumó el trabajo de los laboratorios, de huellas y balísticas, "que generan las evidencias para que la Justicia los pueda condenar".
Según enumeró ya se han concretado 78 megaoperativos en los que la Policía ha aprendido a 10 personas por operativo. "La Policía aprende por hora a 23 personas y ejecutamos junto con la Justicia un allanamiento por hora. Y estamos yendo a derribar aguantaderos de delincuentes", marcó Rus.
En ese balance, la ministra aseguró que hay 151 cámaras de reconocimiento facial, que se suman a las cámaras de videovigilancia propias y privadas y que todo eso hace posible que se detenga a "30 personas por día".
Ese sistema de reconocimiento facial, que está vigente desde hace 100 días, ya permitió interceptar y detener a 23 prófugos de la Justicia. "El 5 y el 13 de mayo detuvimos a una persona vinculada con un homicidio y a otro vinculado a un caso de violencia de género. Ambos ya están condenados", dijo como muestra de la eficiencia del sistema.
Las 3 alertas que activan las cámaras de reconocimiento facial
Según marcó Rus, esas cámaras de reconocimiento facial responden a tres tipos de alertas, o códigos que envía la Justicia:
- Identificación de personas con pedido de captura.
- Personas que hayan violado o burlado la prisión domiciliaria.
- Búsqueda de personas, paraderos de adultos mayores o niños u adolescentes perdidos.
En pocas palabras
- Cámaras de reconocimiento facial: Alfredo Cornejo reglamentó su uso para identificar delincuentes buscados.
- Tecnología y prevención: se busca mejorar la seguridad y aumentar los casos de flagrancia con identificación rápida.
- Alerta judicial: las cámaras responden a pedidos de captura, violaciones de prisión domiciliaria y búsqueda de personas.