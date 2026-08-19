Cornejo confía en que podrá "acorralar a los delincuentes" con las cámaras de reconocimiento facial

"Esto va a hacer que muchas más gente sea identificada en la comisión de un delito y por lo tanto pueda ser juzgada inmediatamente después de que cometa el delito. En eso estamos trabajando con la ministra Rus y el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, para que la Justicia tenga que tener, adecuando y reorientando su personal para dar respuestas rápidas a estos casos", resaltó.

"Con la tecnología salimos a descubrir e identificar delincuentes"

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, salió a rescatar cómo su área apostó al equipamiento en tecnología, y cómo se fortaleció no sólo con sus centros de monitoreo, sino también con los aportes que hicieron los municipios con sus propios sistemas de cámaras. A eso sumó el trabajo de los laboratorios, de huellas y balísticas, "que generan las evidencias para que la Justicia los pueda condenar".

Según enumeró ya se han concretado 78 megaoperativos en los que la Policía ha aprendido a 10 personas por operativo. "La Policía aprende por hora a 23 personas y ejecutamos junto con la Justicia un allanamiento por hora. Y estamos yendo a derribar aguantaderos de delincuentes", marcó Rus.

En ese balance, la ministra aseguró que hay 151 cámaras de reconocimiento facial, que se suman a las cámaras de videovigilancia propias y privadas y que todo eso hace posible que se detenga a "30 personas por día".

Ese sistema de reconocimiento facial, que está vigente desde hace 100 días, ya permitió interceptar y detener a 23 prófugos de la Justicia. "El 5 y el 13 de mayo detuvimos a una persona vinculada con un homicidio y a otro vinculado a un caso de violencia de género. Ambos ya están condenados", dijo como muestra de la eficiencia del sistema.

Las 3 alertas que activan las cámaras de reconocimiento facial

Según marcó Rus, esas cámaras de reconocimiento facial responden a tres tipos de alertas, o códigos que envía la Justicia: