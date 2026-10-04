Cornejo manda a Mema a pegarle a Petri que no se baja y Ulpiano se arrima

Claramente un hombre que se abraza fuerte con el presidente cada vez que lo ve, exultante demostrando su alegría y que le lleva palmeritas de regalo para el café, tendrá más peso que cualquier radical al momento de elegir.

Palmeritas, abrazos y besos

Y claramente un hombre que se abraza fuerte con el presidente cada vez que lo ve,exultante, demostrando su alegría y que le lleva palmeritas de regalo para el café, tendrá más peso que cualquier radical al momento de elegir. Más si el regalón mide mejor que todos los radicales en las encuestas.

Una sola cosa no termina de cerrarle a Karina Milei y es la otra parte del matrimonio Petri -Cristina Pérez, la periodista: quien podría ser primera dama de Mendoza osó más de una vez desafiar al poder presidencial hablando de cosas que los hermanos preferirían conservar ocultas como el escándalo $LIBRA, entre otros guisos pestilentes.

¿Pactos para ser cumplidos?

En realidad, en aquella promesa de la hermana del presidente, lo que le estaban dejando al gobernador era la libertad de que pudiese elegir a su sucesor. ¿Cómo se reconfiguraría el poder de Mendoza si finalmente el acuerdo entre el gobernador y el presidente se rompe por falta de cumplimiento de una parte del contrato?

Nobleza obliga reconocer que Cornejo ha sido un señor cumpliendo su parte del acuerdo con Milei: habilitó a sus legisladores nacionales a acompañar varias bazofias legislativas desde que es su aliado, incluso muchas leyes que aún están bajo la lupa del control constitucional. Y el gobernador lo hizo sin chistar, como si fuera un libertario más, lo cual habla muy bien de Cornejo como socio político.

Cornejo hizo todos los deberes para ganarse el amor de los hermanos Milei, pero está empezando a caer en la cuenta de que esos esfuerzos genuflexos podrían haber sido en vano. ¿Lo dejarán poner al candidato a sucederlo o será Petri?

Negocios y riquezas

¿Se animarán los Milei a no poner su granito de arena para evitar que todo explote en Mendoza? La provincia cuyana más poblada y más rica tiene todo lo que está en auge en el tecnomundo actual.

El gobernador no está acostumbrado a que las cosas no salgan como a él le gustan. Hizo todos los deberes para ganarse el amor de los hermanos del poder, pero está empezando a caer en la cuenta de que esos esfuerzos genuflexos podrían haber sido en vano, ¿caerán en saco roto?

El tiempo no para

La dinámica política presiona de tal manera sobre los hombres que mandan, que muchas veces deben cambiar de rumbo para evitar perderlo todo. Y ahí crece fuerte la figura de Ulpiano Suarez, un moderado del radicalismo con buena imagen que nunca se alineó con el mileísmo y que varias veces se animó a criticarlo.

Se empieza a especular en un círculo muy cercano al poder cornejista que "la salida Ulpiano” podría ser una forma de resolver un entuerto que no termina de verse nítidamente al final del túnel.

Ulpiano Suarez y Natalio Mema. Parece que el primero gana terreno entre los candidatos a gobernador de cara a las elecciones 2027.

La lupa porteña en Mendoza

Desde algunos medios nacionales vieron el comportamiento de Cornejo cuando pidió a sus senadores que votasen en contra de la eliminación de la Zona Fría (lo que encarecerá las boletas de gas en más de 400.000 hogares mendocinos) un gesto que podría interpretarse como una afrenta contra su aliado, el presidente. Pero sus diputados se alinearon cuando la eliminación logró la media sanción, digamos todo.

Pasa que en Diputados el proyecto peligraba su caída mientras que en el Senado finalmente quedaron muy holgados en la votación porque el gobierno consiguió el acompañamiento de una parte del peronismo norteño que negoció Zonas Calientes para sus provincias. Ergo, el gobernador siguió siendo leal, aunque no pareciera.

Cornejo más mileísta que Pato

Esta semana, Patricia Bullrich volvió a sembrar dudas respecto de cómo podría comportarse de cara a 2027. "Lo importante es que el proyecto reelija, en qué lugar voy a ir yo o si me quedo donde estoy no importa”, disparó sin ponerse colorada y desafiando nuevamente al presidente de quien ella misma se dice "socia pero no empleada”.

La senadora mide cada vez más que Milei según todas las encuestas y sabe -igual que Petri- que en política el tren no pasa muchas veces, menos cuando pasaste los 70 años.

En cambio, para los micrófonos, Cornejo prefiere siempre ser más contundente y cortés con el presidente. "Si Milei hace buenas alianzas con 10 o 12 gobernadores, gana en primera vuelta”, dijo el gobernador desde la coqueta París.

Lo de "buenas alianzas” puede interpretarse como una picardía o una advertencia final: no es que todo lo decidirán los Menem-Milei, para que una alianza sea "buena” debe escucharse a la otra parte. Los esfuerzos ingentes de Cornejo por ser más papista que el Papa no le garantizan aún que vayan a dejarlo coronar a un candidato propio para sucederlo en la gobernación, ¿cuánto más aguantará?