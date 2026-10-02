Cornejo negocia con Milei la suspensión de las PASO y se abre un interrogante sobre el futuro de Petri

El encuentro en París

Allí, ante los 13 mandatarios provinciales habría blanqueado que al gobierno lo desvela la posibilidad de suspender, e incluso eliminar, las PASO. Porque en definitiva, de fondo está el objetivo de la reelección de Javier Milei en el 2027.

Los 13 gobernadores, entre ellos el mendocino Alfredo Cornejo, se reunieron el miércoles con el Jefe de Gabinete, Diego Santilli en la embajada argentin en París, y allí comenzó la negociación para que los mandatarios avalen la suspensión o la eliminación de las PASO.

Al parecer las respuestas de todos fue que estaban dispuestos a negociar.

Al día siguiente llegó el ofrecimiento. También en una reunión privada con los gobernadores, Karina Milei les habría dicho palabras más palabras menos que si ellos avalaban esa suspensión o eliminación de las PASO ellos no presentarían candidatos propios en las elecciones provinciales. "No les vamos a plantar competencia en sus distritos", habría insistido.

Al parecer, al mendocino esa oferta le habría bosquejado una sonrisa. Desde hace tiempo Cornejo evaluaba la chance de respaldar la suspensión de las PASO, y esta contraoferta allanaría el camino.

Alfredo Cornejo, el ministro de Economía Luis Caputo, y varios mandatarios provinciales posaron para la selfie en medio de la gira por Paris en el marco de la Argentina Week.

Desde Casa de Gobierno aseguran que no hay nada ratificado aún, porque pretenden discutir una reforma electoral completa, pero no se cerraron a esa posibilidad. Es más, desde París el mismo Alfredo Cornejo avaló el discurso de Javier Milei y aseguró que "llevó certidumbre para la Argentina".

Por su lado, fuentes ligadas a la secretaria presidencial dejaron trascender que hubo "un principio de entendimiento" con los 13 gobernadores, aunque al parecer el mismo Diego Santilli iniciaría luego un recorrido provincia por provincia para ratificarlo.

Si LLA no lleva candidatos a la gobernación, ¿con quién jugará Luis Petri?

Si las negociaciones avanzan con esos términos, en la sociedad que conforman Cambia Mendoza y La Libertad Avanza no habrían candidatos a la gobernación por los libertarios, y Alfredo Cornejo se garantizaría la potestad de elegir sin presiones a su candidato para intentar sucederlo.

Así podría concentrarse en evaluar pros y contras de sus tres opciones, sus ministros Natalio Mema y Tadeo García Zalazar y el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez. Y se desprendería del acecho que les significa a los radicales la figura del diputado nacional Luis Petri, decidido a ser candidato a la gobernación.

El diputado nacional, Luis Petri parece decidido a dar la batalla por la gobernación. Ahora si se mantiene la oferta de Karina Milei a los gobernadores de no presentar candidatos libertarios en sus provincias a cambio de su aval a la suspensión o eliminación de las PASO, el legislador deberá elegir con qué partido competir.

Ahora si el anzuelo de Karina Milei se mantiene, el mismo Petri deberá definir con qué sello se presenta a esa batalla por la gobernación.

En la provincia el PD ya le ha dado sobradas muestras de que lo recibirían con los brazos abiertos. La diputada nacional Mercedes Llano ha blanqueado que avala la candidatura de Petri, y tanto ella como el presidente de los demócratas, el senador provincial Armando Magistretti, suelen reunirse asiduamente con el diputado libertario.

Pero además Petri tiene una gran sintonía con dirigentes del PRO, como es el caso del presidente del partido amarillo en Mendoza, Gabriel Pradines, y con el mismo Esteban Allasino, el intendente de Luján.

Qué hará Petri con su candidatura es aún una incógnita, lo que sí está claro es que el sanmartiniano está decidido a dar la pelea y no deja fin de semana sin actividades de recorrido por distintos sectores de la provincia. Este viernes por ejemplo lo dividió entre reuniones en Luján y Lavalle.