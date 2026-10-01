Cornejo en París: "El discurso de Milei lleva certidumbre para la Argentina"

Después del discurso de Milei ante empresarios e inversores, Cornejo valoró el mensaje del Presidente y sostuvo que sirvió para explicar el rumbo económico del país y presentar las posibilidades que se abren hacia adelante.

"Creo que hizo un balance de las reformas de la economía. En la orientación general creo que fue el correcto, el que se necesita para este tipo de eventos. Convocando a invertir en Argentina con información y dando su visión de su gestión, pero también de las oportunidades que se presentan a futuro", señaló.

Qué busca mostrar Mendoza en París

El gobernador puso el foco en el perfil productivo de Mendoza y en la necesidad de ampliar la matriz económica de la provincia.

"Mendoza tiene una marca importante vinculada a la vitivinicultura, a la agroindustria, a la producción de bebidas, de vino en particular", explicó Cornejo.

También destacó el peso de la actividad petrolera y señaló que la provincia busca sumar a esa matriz productiva el desarrollo de la minería metalífera, especialmente del cobre.

"Ahora le estamos agregando intentar hacer minería metalífera, particularmente del cobre, que hay una demanda muy importante del mundo y hay una demanda para mitigar los efectos del cambio climático y la electromovilidad", sostuvo.

En ese sentido, Cornejo remarcó que existe interés internacional por los minerales críticos y vinculó esa demanda con la industria automotriz y la transición energética.

"Creo que hay un gran apetito por esos minerales que son muy demandados. Europa es productora, por ejemplo, de autos, y tiene necesidad de esos elementos", afirmó.

El gobernador también destacó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea como una oportunidad para ampliar los negocios de las provincias argentinas.

"El acuerdo Mercosur-Unión Europea es un gran avance que va a producir en el mediano plazo oportunidades de negocios para Mendoza. Yo creo que es positivo profundizar esta línea de trabajo", señaló.

El respaldo de Cornejo a las reformas de Milei

Durante su discurso, Milei había agradecido el acompañamiento de distintos gobernadores a las reformas impulsadas por el Gobierno nacional, pese a que varios de ellos no pertenecen a La Libertad Avanza.

Cornejo consideró que ese reconocimiento público puede contribuir a sostener el proceso de reformas y a generar mayor previsibilidad para quienes evalúan invertir en el país.

"Lo que creo que estuvo muy bien del Presidente, y fue justo, fue el reconocimiento a muchos de los gobernadores que hemos venido apoyándolo en reformas estructurales, aun no siendo de su partido", sostuvo.

Y agregó: "Creo que hacerlo público, como lo dijo, que era honesto intelectualmente reconocerlo públicamente, ayuda mucho, ayuda mucho a consolidar estas reformas y a consolidar la posibilidad de darle certidumbre a la Argentina".

Para Cornejo, la continuidad de las reformas es uno de los factores centrales para generar previsibilidad y atraer inversiones. En ese marco, planteó la necesidad de que Argentina pueda sostener reglas económicas e institucionales más estables, incluso frente a futuros cambios políticos.