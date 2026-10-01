Crece la tensión por Malvinas: la drástica decisión que tomó el Reino Unido después de lo que dijo Milei

Mariana Plaza, embajadora argentina en Londres. Foto: gentileza.

Malvinas y petróleo, el fuerte cruce entre Argentina y Reino Unido tras los dichos de Milei

La funcionaria también sostuvo que la decisión argentina “no es un acto que refleje la responsabilidad de los compromisos internacionales” y advirtió que “ese comportamiento nos plantea preguntas sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”.

Además, Londres ratificó su posición sobre la soberanía del archipiélago y afirmó que defenderá el derecho de los isleños a la autodeterminación.

La reacción británica se produjo después de que el Gobierno argentino iniciara un procedimiento de arbitraje conforme al Anexo VII de la CONVEMAR para impedir la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental alrededor de las Malvinas. El planteo apunta específicamente al proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

La famosa bandera argentina en el Mundial que reavivó la discusión por Malvinas. Foto: archivo.

Milei había anticipado que, si el Reino Unido no cumple con el requerimiento argentino dentro del plazo de dos semanas, se solicitará a un tribunal internacional la aplicación de medidas provisionales para resguardar los derechos que Argentina reclama.

En paralelo, la Cancillería informó el envío de alrededor de 200 notas de advertencia a empresas e inversores de 30 países, además de unos 60 procedimientos administrativos y al menos tres denuncias penales contra diez compañías petroleras y sus directivos.