Crece la tensión por Malvinas: la drástica decisión que tomó el Reino Unido después de lo que dijo Milei

La disputa por las Islas Malvinas volvió a generar tensión entre Argentina y el Reino Unido. El gobierno británico convocó a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para expresar su rechazo al arbitraje internacional iniciado por el gobierno de Javier Milei contra Londres por la explotación de hidrocarburos en la zona.
La convocatoria fue confirmada por Uma Kumaran, subsecretaria de Estado británica para los "Territorios de Ultramar", mediante un comunicado difundido en redes sociales. La funcionaria cuestionó el planteo argentino y sostuvo que representa un intento de “socavar los derechos, la prosperidad y la seguridad económica” de los habitantes de las islas.
Kumaran afirmó que “la actividad hidrocarburífera está regulada bajo la ley de las Falklands (Malvinas)” y aseguró que se desarrolla de acuerdo con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Malvinas y petróleo, el fuerte cruce entre Argentina y Reino Unido tras los dichos de Milei
La funcionaria también sostuvo que la decisión argentina “no es un acto que refleje la responsabilidad de los compromisos internacionales” y advirtió que “ese comportamiento nos plantea preguntas sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”.
Además, Londres ratificó su posición sobre la soberanía del archipiélago y afirmó que defenderá el derecho de los isleños a la autodeterminación.
La reacción británica se produjo después de que el Gobierno argentino iniciara un procedimiento de arbitraje conforme al Anexo VII de la CONVEMAR para impedir la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental alrededor de las Malvinas. El planteo apunta específicamente al proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
Milei había anticipado que, si el Reino Unido no cumple con el requerimiento argentino dentro del plazo de dos semanas, se solicitará a un tribunal internacional la aplicación de medidas provisionales para resguardar los derechos que Argentina reclama.
En paralelo, la Cancillería informó el envío de alrededor de 200 notas de advertencia a empresas e inversores de 30 países, además de unos 60 procedimientos administrativos y al menos tres denuncias penales contra diez compañías petroleras y sus directivos.
En pocas palabras
- Tensión diplomática: el Reino Unido citó a la embajadora argentina por el arbitraje sobre Malvinas.
- Rechazo británico: Londres cuestiona la iniciativa de Milei contra la explotación de hidrocarburos.
- Soberanía en juego: Argentina busca impedir el proyecto Sea Lion y advierte a empresas.