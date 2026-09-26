Malvinas: el Reino Unido advirtió que está preparado para "defender" las islas ante un ataque

El funcionario sostuvo que Argentina no cuenta actualmente con capacidad militar para tomar el archipiélago y aseguró que el Reino Unido sí tiene los recursos necesarios para defenderlo. Además, ante la consulta sobre un eventual envío de tropas británicas frente a un ataque argentino, respondió afirmativamente.

La soberanía de las Islas Malvinas está en el centro de la discusión.

"Los argentinos no tienen la capacidad de tomar las islas. Gran Bretaña sí tiene la capacidad de defenderlas", afirmó Streeting, según reprodujo la agencia Noticias Argentinas.

El secretario de Defensa también cuestionó las declaraciones del presidente Javier Milei y sostuvo que el reclamo argentino sobre las Malvinas forma parte de una posición que se mantiene desde hace décadas. En ese sentido, planteó que, desde la perspectiva británica, la cuestión quedó definida tras la guerra de 1982 y defendió la posición de Londres respecto de los habitantes de las islas.

El cruce por las Islas Malvinas después del discurso de Milei

Las declaraciones de Streeting se conocieron pocos días después de una nueva intervención argentina sobre la cuestión Malvinas en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante su discurso ante la ONU, Milei volvió a reivindicar la soberanía argentina sobre el archipiélago y reclamó que el Reino Unido retome las negociaciones. El Gobierno argentino sostiene que la disputa debe resolverse mediante una solución pacífica y negociada.

La Cancillería argentina reafirma que existe una disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas y que ambos países deben avanzar hacia una solución mediante negociaciones. Esa posición también fue respaldada nuevamente en junio de 2026 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que llamó a Argentina y al Reino Unido a reanudar el diálogo.

En septiembre, además, el Gobierno argentino cuestionó las actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las aguas cercanas a las islas Malvinas. La Cancillería rechazó una guía publicada por el Reino Unido para promover actividades comerciales e hidrocarburíferas en el archipiélago y reafirmó el reclamo de soberanía.

El Reino Unido y su estrategia de defensa

Durante la entrevista, Streeting también habló sobre las prioridades militares del Reino Unido y señaló a Rusia como la principal amenaza para su país. Según explicó, Londres considera necesario incrementar de manera sostenida el presupuesto destinado a Defensa frente al escenario internacional.

El funcionario sostuvo que el Reino Unido dispone actualmente de los recursos necesarios para garantizar su seguridad, aunque advirtió que esa situación podría cambiar en los próximos años si no se incrementa la inversión militar. También vinculó esa política con la necesidad de fortalecer la capacidad de disuasión del país.