Según el CEO de YPF Horacio Marín, el proyecto Argentina GNL generará 20.000 empleos directos

De acuerdo con el directivo, la consolidación de la capacidad instalada argentina va a "retrasar, encarecer e impedir" cualquier intento de explotación y extracción de petróleo en la zona de las Islas Malvinas, en medio de la disputa de soberanía que sostiene la Argentina con Gran Bretaña.

"Argentina LNG": obras en febrero y 20.000 puestos de trabajo

Respecto del cronograma de ejecución, Marín puntualizó que la iniciativa -que se llevará a cabo junto con la petrolera italiana Eni y la firma XRG de Emiratos Árabes Unidos- busca formalizar sus contratos a finales de noviembre.

"Si se logra eso, en febrero empezamos las obras", anunció el ejecutivo y sumó: "Durante la fase de construcción y puesta en marcha del proyecto, se prevé la generación de unos 20.000 empleos lo que convertirá a la obra en un verdadero motor de reactivación industrial para el país".

Además, proyectó un volumen de exportaciones que se ubicará entre los U$S200.000 millones y U$S300.000 millones a largo plazo y anticipó que para el año 2045 la Argentina estará exportando más de U$S20.000 millones anuales solo en concepto de GNL.

Se espera que Argentina LNG genere 20.000 puestos de trabajo. Foto: YPF

Marín consideró indispensable la aplicación del marco normativo del RIGI: "Sin el RIGI no hubiera habido la inversión que hay hoy".

El titular de la petrolera estatal valoró especialmente el acercamiento entre la administración argentina y el gobierno estadounidense asegurando que esa alineación "ayudó muchísimo" para destrabar el paquete financiero con el Banco de Exportaciones e Importaciones,

"Es la primera vez que el EXIM Bank da un monto tan grande en Latinoamérica", recalcó Marín sobre la partida destinada a seguridad energética, infraestructura y desarrollo de minerales críticos.

Finalmente, el CEO de YPF hizo referencia al comportamiento de los precios en el surtidor y ratificó la política de amortiguación (buffer) que lleva adelante la empresa para no trasladar de forma automática la volatilidad internacional del crudo.

"No podés bajar y subir todos los días, es una incertidumbre terrible. No hay que tomar decisiones apresuradas", aclaró. De todas formas, advirtió que si el precio del barril a nivel global termina consolidándose de forma sostenida en el eje de los U$S100, ese incremento inevitablemente se trasladará al consumidor, aunque remarcó que por el momento las principales consultoras no prevén un escenario de ese tenor.