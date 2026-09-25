El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, brindó detalles sobre el alcance del mega proyecto Argentina LNG y el acuerdo de financiamiento con el EXIM Bank de Estados Unidos. La máxima autoridad de la petrolera de bandera destacó dos aspectos centrales de la iniciativa: creará alrededor de 20.000 puestos de trabajo directos e indirectos y funcionará como una traba geopolítica que impedirá la extracción ilegal de petróleo en las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña.
Según el CEO de YPF Horacio Marín, el proyecto Argentina GNL generará 20.000 empleos directos
Horacio Marín confirmó que gracias al financiamiento con Estados Unidos comenzarán las obras en febrero
En declaraciones radiales, Marín ponderó el respaldo financiero por U$S6.000 millones que otorgará la entidad estadounidense inscripto en un programa bilateral más amplio por U$S7.000 millones hasta 2027 y ratificó que las obras arrancarán a comienzos de 2027 si se concreta la firma definitiva con los socios estratégicos.
Un freno a la pretensión británica en Malvinas
Uno de los puntos más sorpresvios expuestos por Marín tuvo un fuerte impacto geopolítico. El titular de la compañía de bandera remarcó que
De acuerdo con el directivo, la consolidación de la capacidad instalada argentina va a "retrasar, encarecer e impedir" cualquier intento de explotación y extracción de petróleo en la zona de las Islas Malvinas, en medio de la disputa de soberanía que sostiene la Argentina con Gran Bretaña.
"Argentina LNG": obras en febrero y 20.000 puestos de trabajo
Respecto del cronograma de ejecución, Marín puntualizó que la iniciativa -que se llevará a cabo junto con la petrolera italiana Eni y la firma XRG de Emiratos Árabes Unidos- busca formalizar sus contratos a finales de noviembre.
"Si se logra eso, en febrero empezamos las obras", anunció el ejecutivo y sumó: "Durante la fase de construcción y puesta en marcha del proyecto, se prevé la generación de unos 20.000 empleos lo que convertirá a la obra en un verdadero motor de reactivación industrial para el país".
Además, proyectó un volumen de exportaciones que se ubicará entre los U$S200.000 millones y U$S300.000 millones a largo plazo y anticipó que para el año 2045 la Argentina estará exportando más de U$S20.000 millones anuales solo en concepto de GNL.
Marín consideró indispensable la aplicación del marco normativo del RIGI: "Sin el RIGI no hubiera habido la inversión que hay hoy".
El titular de la petrolera estatal valoró especialmente el acercamiento entre la administración argentina y el gobierno estadounidense asegurando que esa alineación "ayudó muchísimo" para destrabar el paquete financiero con el Banco de Exportaciones e Importaciones,
"Es la primera vez que el EXIM Bank da un monto tan grande en Latinoamérica", recalcó Marín sobre la partida destinada a seguridad energética, infraestructura y desarrollo de minerales críticos.
Finalmente, el CEO de YPF hizo referencia al comportamiento de los precios en el surtidor y ratificó la política de amortiguación (buffer) que lleva adelante la empresa para no trasladar de forma automática la volatilidad internacional del crudo.
"No podés bajar y subir todos los días, es una incertidumbre terrible. No hay que tomar decisiones apresuradas", aclaró. De todas formas, advirtió que si el precio del barril a nivel global termina consolidándose de forma sostenida en el eje de los U$S100, ese incremento inevitablemente se trasladará al consumidor, aunque remarcó que por el momento las principales consultoras no prevén un escenario de ese tenor.
En pocas palabras
- Argentina GNL: el proyecto que se iniciará en febrero creará 20.000 empleos y generará entre U$S200.000 y U$S300.000 millones en exportaciones.
- Freno geopolítico: el proyecto funcionará como una traba para impedir la extracción ilegal de petróleo en las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña.
- Financiamiento EE.UU.: el EXIM Bank otorgará U$S6.000 millones, parte de un programa bilateral de U$S7.000 millones hasta 2027.