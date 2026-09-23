Argentina y Estados Unidos firmaron este miércoles un acuerdo calificado por las autoridades como histórico para poner en marcha el denominado Corredor Andes-Atlántico, un megaproyecto de integración económica y logística que contempla un esquema de inversiones de hasta U$S7.000 millones proyectado hacia 2027.
Argentina y Estados Unidos lanzaron el Corredor Andes-Atlántico con inversiones por U$S7.000 millones
El convenio fue firmado en Nueva York y contempla financiamiento para obras clave de infraestructura en energía, minería y logística de exportación hasta 2027
La firma del convenio se llevó a cabo en el Consulado argentino en Nueva York, en el marco de la agenda oficial por la Asamblea General de la ONU y con la presencia de Javier Milei en Estados Unidos.
El canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado, Chris Landau, en nombre de los presidentes Javier Milei y Donald Trump, sellaron el acuerdo que se anunció en el Consulado de la Argentina en la ciudad neoyorquina.
Infraestructura estratégica para energía y minería
El acuerdo se relaciona en la iniciativa global del G7 para la infraestructura e inversión (PGI, por sus siglas en inglés) y convierte al Corredor Andes-Atlántico en la primera red estratégica de este tipo desplegada por Washington en el Hemisferio Occidental.
El plan apunta a canalizar financiamiento público y privado para obras prioritarias de infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y ductos. El objetivo central es optimizar la logística de transporte e interconexión desde las áreas productivas de los Andes -como los yacimientos mineros de litio y cobre, junto con el no convencional de Vaca Muerta- hacia los puertos agroexportadores e industriales del Atlántico.
Desde la comitiva argentina destacaron que la iniciativa busca posicionar al país como un proveedor seguro y confiable de recursos energéticos y minerales estratégicos para las cadenas globales de suministro. Asimismo, las inversiones permitirán acelerar la capacidad exportadora del país y mejorar la competitividad de las economías regionales.
En pocas palabras
- Corredor Andes-Atlántico: lanzado por Argentina y Estados Unidos con inversiones de U$S7.000 millones hasta 2027.
- Objetivo: financiamiento para infraestructura en energía, minería y logística de exportación, conectando Andes con puertos del Atlántico.
- Contexto de firma: el acuerdo se selló en Nueva York, en el marco de la agenda de Javier Milei en Estados Unidos.