Argentina y Estados Unidos lanzaron el Corredor Andes-Atlántico con inversiones por U$S7.000 millones

El texto del acuerdo firmado entre Argentina y Estados Unidos.

Infraestructura estratégica para energía y minería

El acuerdo se relaciona en la iniciativa global del G7 para la infraestructura e inversión (PGI, por sus siglas en inglés) y convierte al Corredor Andes-Atlántico en la primera red estratégica de este tipo desplegada por Washington en el Hemisferio Occidental.

El plan apunta a canalizar financiamiento público y privado para obras prioritarias de infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y ductos. El objetivo central es optimizar la logística de transporte e interconexión desde las áreas productivas de los Andes -como los yacimientos mineros de litio y cobre, junto con el no convencional de Vaca Muerta- hacia los puertos agroexportadores e industriales del Atlántico.

Desde la comitiva argentina destacaron que la iniciativa busca posicionar al país como un proveedor seguro y confiable de recursos energéticos y minerales estratégicos para las cadenas globales de suministro. Asimismo, las inversiones permitirán acelerar la capacidad exportadora del país y mejorar la competitividad de las economías regionales.