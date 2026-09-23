El último avance informado por Vialidad Nacional ocurrió en septiembre de 2026, cuando se completaron dos etapas de trabajo en el frente del túnel. Primero se realizó la preparación del sector y la carga de explosivos. Después se efectuó una voladura controlada en el interior de la montaña para continuar con la excavación.
Perforan una montaña con explosivos para construir una nueva ruta en Argentina: el túnel ya tiene 250 metros
El túnel forma parte de la obra de la Ruta Nacional 75 que busca atravesar un sector montañoso de alta complejidad geológica. De acuerdo con Vialidad Nacional, la nueva infraestructura permitirá reducir la distancia de recorrido, mejorar las condiciones de seguridad vial y mantener una conexión más estable durante todo el año.
La construcción no es nueva. El proyecto había sido iniciado en 2012 y fue reactivado en febrero de 2026 después de la aprobación de modificaciones al proyecto ejecutivo y la disponibilidad presupuestaria para continuar los trabajos. En ese momento, el responsable de Vialidad Nacional en La Rioja informó que el túnel tendría una extensión cercana a los 800 metros y que el plazo estimado para finalizarlo era de unos 20 meses.
La obra que se mete dentro de una montaña en La Rioja: ya excavaron 250 metros y siguen con explosivos
En septiembre comenzaron a intensificarse las tareas dentro de la montaña. Antes de la última voladura, Vialidad Nacional había realizado una primera prueba controlada y establecido cortes preventivos de circulación en la Ruta 75 durante las operaciones, aun cuando las detonaciones se efectuaban dentro del túnel.
Ahora, con 250 metros excavados, la obra continúa hacia el interior de la montaña. El próximo paso será seguir con las etapas previstas en el cronograma de construcción, mientras las operaciones que requieran medidas especiales de seguridad serán comunicadas previamente por el organismo vial.
En pocas palabras
- Construcción de túnel: Se perfora una montaña en La Rioja para un nuevo tramo de la Ruta Nacional 75.
- Avance de obra: El túnel, que busca mejorar la conexión y seguridad, ya alcanzó los 250 metros de excavación.
- Reactivación del proyecto: La obra iniciada en 2012 fue retomada en febrero de 2026 con modificaciones y presupuesto actualizado.