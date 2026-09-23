Perforan una montaña con explosivos para construir una nueva ruta en Argentina: el túnel ya tiene 250 metros

La construcción no es nueva. El proyecto había sido iniciado en 2012 y fue reactivado en febrero de 2026 después de la aprobación de modificaciones al proyecto ejecutivo y la disponibilidad presupuestaria para continuar los trabajos. En ese momento, el responsable de Vialidad Nacional en La Rioja informó que el túnel tendría una extensión cercana a los 800 metros y que el plazo estimado para finalizarlo era de unos 20 meses.

La obra que se mete dentro de una montaña en La Rioja: ya excavaron 250 metros y siguen con explosivos

En septiembre comenzaron a intensificarse las tareas dentro de la montaña. Antes de la última voladura, Vialidad Nacional había realizado una primera prueba controlada y establecido cortes preventivos de circulación en la Ruta 75 durante las operaciones, aun cuando las detonaciones se efectuaban dentro del túnel.

Ahora, con 250 metros excavados, la obra continúa hacia el interior de la montaña. El próximo paso será seguir con las etapas previstas en el cronograma de construcción, mientras las operaciones que requieran medidas especiales de seguridad serán comunicadas previamente por el organismo vial.