Nuevo documental de El Siete revela la expedición al cerro que homenajea a una leyenda de la montaña

El guía de montaña José Dejean, en plena expedición al cerro inexplorado que bautizó con el nombre de Ignacio Lucero. Foto: Captura de pantalla

Dejean, quien llevaba tiempo analizando la topografía y las vertientes orientales del Cordón del Plata mediante cartografía y herramientas satelitales en busca de picos vírgenes, seleccionó una montaña ubicada al sur del Cerro Marucho, en un sector próximo al límite con el Parque Provincial Tupungato.

"Era una opción muy interesante por tratarse del cerro de más de 5.000 metros más austral de ese cordón", explicó el protagonista de la expedición que se desarrolló en 2024.

José Dejean, guía de montaña y realizador del documental. Foto: Gentileza José Dejean

El Siete revela ahora una travesía de montaña

La exploración demandó un recorrido total de 81,5 kilómetros y cerca de 7.700 metros de desnivel positivo acumulado a lo largo de 7 días de marcha.

La ruta, iniciada en el Puesto de Las Lajas en Los Morteritos, en la zona de Potrerillos, requirió atravesar quebradas, superar filos por encima de los 4.000 y 5.000 metros de altura y descender hacia un glaciar cubierto antes de afrontar el tramo final hacia la cumbre.

Mapa del recorrido al Cerro Ignacio Lucero, una travesía que este sábado se verá por El Siete. Foto: Captura de pantalla

La propuesta para bautizar oficialmente a esa montaña como "Cerro Ignacio Lucero" fue canalizada a través de la Subsecretaría de Ambiente de Mendoza y presentada ante el Instituto Geográfico Nacional (IGN), encontrándose actualmente en proceso de incorporación a la toponimia oficial de Mendoza.

La investigación y realización del documental contó además con el aporte geográfico y geológico del profesor Nicolás Novero.

La intimidad de la expedición llega a El Siete

"Ignacio Lucero nos enseñó que, como el mar bebido con una cucharita, cada pequeño esfuerzo nos acerca a lo imposible. Nada es imposible para quien sigue avanzando", reza la introducción del documental que este sábado a las 21.30 se verá por El Siete.

Su realizador, José Dejean anticipó a Diario UNO que "en el documental se va a poder ver un poco el transcurso y el desarrollo de toda la logística para llegar a la cima de ese cerro inexplorado que bautizamos en su nombre".

El documental está filmado en primera persona por José Dejean, quien va relatando el paso a paso de la travesía de montaña. Foto: Captura de pantalla

Y así es que en pantalla se revela la intimidad de una expedición compleja donde el guía de montaña atravesó momentos de tensión en medio de paisajes de altura que parecen salidos de un cuento fantástico.

Ante la propuesta de María Fernanda Thierry, la mujer del recordado andinista y con quien tuvo a su hijo Salvador que era un recién nacido cuando "Nacho" Lucero falleció, José Dejean cuenta que "tenía varios cerros vírgenes en la lista, le mostré cuáles podían ser y elegimos este del Valle de Uco por ser el de 5.000 metros más austral del Cordón del Plata".

El legado de un símbolo de superación

Ignacio Lucero (1973-2023) fue un destacado guía e instructor de montaña, además de profesor de Literatura egresado de la UNCuyo. A lo largo de tres décadas de trayectoria, completó más de 60 expediciones al Aconcagua con 46 cumbres exitosas, y concretó ascensos a picos internacionales como el Gasherbrum II en el Himalaya (sin oxígeno suplementario) y el Denali en Alaska.

Su historia cobró relevancia pública global en 2011 cuando, tras sufrir un infarto masivo y un accidente cerebrovascular a más de 7.000 metros de altura en el cerro Manaslu (Nepal), logró completar un complejo proceso de rehabilitación acompañado por su perro Oro, volviendo a hacer cumbre en el Aconcagua y transmitiendo su testimonio de resiliencia en diversos espacios de difusión.

Ignacio Lucero fue un experto guía de montaña y andinista que falleció hace casi 3 años escalando el Cerro Marmolejo.

Es recordada y revisitada su charla TED que dio en 2012 así como su presencia en el programa de Mirtha Legrand.

Falleció a los 50 años a finales de noviembre de 2023 en el Cerro Marmolejo junto a otros dos andinistas pampeanos, luego de que sufrieran un accidente térmico y se congelaran en apenas 11 minutos durante el ascenso.