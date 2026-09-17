Recibió el alta la única sobreviviente del fatídico accidente donde murieron su pareja, sus sobrinas y su cuñada

Un diagnóstico complejo y la recuperación después de dos semanas del accidente

Florencia Bettalemmi ingresó de urgencia al hospital en la noche del fatídico domingo 16 de agosto. El parte médico señalaba “traumatismo encéfalo-craneano grave, traumatismo de tórax con múltiples fracturas costales, fractura lumbar y un traumatismo abdominal”, con perforación intestinal; por lo que tuvo que ser operada.

“El 31 de agosto, luego de más de dos semanas de tratamiento y seguimiento permanente en el Hospital El Carmen de OSEP, la paciente fue trasladada de terapia Intensiva a una sala común, donde luego se le dio el alta”, informaron desde el propio hospital ante la consulta de Diario UNO.

Estaba completamente lúcida y orientada. Empezando a digerir la tragedia y la nueva vida que se vendría.

Florencia Bettalemmi perdió a su pareja Martín Tillar, a sus sobrinas y a su cuñada en el accidente fatal de Ruta 60

Florencia es psicóloga, trabajó con niños y con adultos; también con pacientes crónicos de OSEP.

Iba sentada adelante, de acompañante en la camioneta Volkswagen T-Cross que manejaba su pareja, Martín Omar Tillar, de 52 años. Atrás iban su cuñada Ariadna Tillar, de 54 años, y sus sobrinas Rosario Masó Tillar, de 19, y Juana Masó Tillar, de 20. Todos murieron menos ella.

El accidente sucedió cuando internaron pasar a otro auto y se encontraron de frente con un Peugeot 504, conducido por Oscar Fernández Mercau, de 48 años. Él era árbitro de fútbol en torneos amateur y murió aquella noche, mientras era trasladado al Hospital Central.

La tragedia golpeó a dos familias, a comunidades educativas y la sociedad mendocina en general.

La vida después del accidente que dejó a dos familias sin consuelo

Sin dudas, el accidente ocurrido en Maipú se convirtió este año en uno de los más dramáticos de la provincia.

El siniestro vial ocurrió cuando la camioneta que llevaba a 5 integrantes de una familia intentó un sobrepaso en la Ruta 60, de este a oeste, metros después del cruce con la Variante Palmira. En ese momento, colisionó de frente contra un Peugeot 504 que había salido del callejón Pipervo y se dirigía de oeste a este.

Martín Tillar, pareja de Florencia Bettalemmi, manejaba la camioneta. Murió 10 días después del accidente.

Tras la noticia de la muerte del Chacha Fernández Mercau, la primera víctima, la pérdida casi instantánea de las dos jóvenes hermanas, Rosario y Juana, impactó a los mendocinos.

Horas más tarde, se confirmaría también la muerte de Ariadna, la mamá de las chicas. Mientras que 10 días después del accidente, moriría Martín Tillar, el conductor de la camioneta.

Las hermanas Tillar y su mamá Ariadna murieron en el trágico accidente de Ruta 60 y Variante Palmira. Foto: redes sociales

El último adiós a Rosario y Juana Masó, y a su madre, Ariadna Tillar, fue el 20 de agosto; mientras Florencia Bettalemmi, quien resultó ser la única sobreviviente, aún luchaba por recuperarse.