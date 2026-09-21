Quieren subir agua del océano a una montaña y usarla para generar electricidad: el proyecto de €73 millones que prepara España

De esta manera, la infraestructura funcionaría principalmente como un sistema de almacenamiento energético, no como una central que genere electricidad de manera continua. Uno de los proyectos es la central reversible de agua marina de Fonte das Mañas, en Oia. La instalación está diseñada con una potencia de 49,77 megavatios y una balsa superior de aproximadamente 236.000 metros cuadrados, con una capacidad cercana a 1,35 hectómetros cúbicos. La inversión prevista ronda los 73 millones de euros.

Una obra de €73 millones llevará agua del océano hasta una montaña para almacenar electricidad en España

El segundo proyecto se ubica en Portocelo, en O Rosal, y contempla una potencia de 49,95 megavatios. Al igual que el de Oia, plantea captar agua del mar, elevarla hasta una balsa en la montaña y aprovechar posteriormente la diferencia de altura para producir electricidad.

Los dos proyectos avanzaron durante 2026 en sus respectivos procedimientos administrativos. En Oia, la Xunta abrió el período de información pública del 16 de julio al 12 de agosto; en O Rosal, el trámite se desarrolló entre el 21 de julio y el 17 de agosto. Esto significa que las centrales todavía no están construidas ni cuentan con autorización para comenzar las obras.

La propuesta también generó oposición local. Ayuntamientos, plataformas vecinales y organizaciones ambientales cuestionan principalmente el posible impacto de las balsas de agua salada, las conducciones y las excavaciones sobre el paisaje y los recursos hídricos de la zona. Entre las preocupaciones planteadas aparecen posibles afecciones a acuíferos, manantiales, turberas y otros espacios naturales.

Los promotores, por su parte, toman como antecedente una instalación experimental de bombeo con agua marina desarrollada en Okinawa, Japón, que permitió estudiar materiales y sistemas de impermeabilización frente a la corrosión provocada por la sal.