Pasó 76 días solo en el océano Atlántico y sobrevivió en una balsa de menos de 2 metros

En medio del océano Atlántico, una pequeña balsa inflable de apenas 1.8 metros se convirtió durante 76 días en el único refugio de Steven Callahan. El navegante estadounidense tenía 29 años cuando su velero se hundió durante una tormenta y quedó completamente solo.
El naufragio ocurrió el 4 de febrero de 1982, mientras Callahan navegaba desde las Islas Canarias hacia Antigua. Su velero, el Napoleon Solo, comenzó a hundirse después de sufrir graves daños en medio del océano.
Tenía 29 años cuando naufragó en el océano: sobrevivió 76 días en una balsa de 1.8 metros
Antes de abandonar la embarcación, el navegante consiguió rescatar algunos alimentos, herramientas y elementos que serían fundamentales para sobrevivir en medio del mar. La balsa en la que terminó tenía un tamaño similar al de una pequeña habitación. Allí tuvo que organizar una rutina para conseguir comida, producir agua potable y reparar constantemente los daños provocados por el océano.
No tenía contacto con tierra y durante semanas nadie sabía exactamente dónde estaba. Callahan utilizó un arpón para capturar peces, principalmente dorados y peces voladores, y aprovechó aves marinas cuando tuvo la oportunidad. Para obtener agua dulce recurrió a destiladores solares que transformaban el agua de mar en agua potable. Cuando esos dispositivos dejaron de funcionar correctamente, improvisó sistemas para recoger el agua de lluvia.
Cruzó 3.300 kilómetros a la deriva en una balsa y sobrevivió en el Atlántico
La supervivencia en medio del mar también dependió de su capacidad para reparar la balsa. Una de las mayores amenazas apareció cuando una rotura comenzó a hacer que perdiera aire. Callahan consiguió solucionar distintos desperfectos utilizando los pocos objetos que tenía a bordo. Incluso llegó a emplear un tenedor para realizar reparaciones.
Mientras tanto, su familia desconocía la magnitud de lo ocurrido. Callahan esperaba llegar a Antigua alrededor del 24 de febrero, pero al no aparecer, su padre comunicó su desaparición a la Guardia Costera estadounidense el 9 de marzo. Las autoridades emitieron avisos marítimos, aunque finalmente suspendieron la búsqueda.
Durante las semanas siguientes, el navegante vio barcos a la distancia y lanzó señales de auxilio, pero ninguno logró encontrarlo. La pequeña balsa era prácticamente invisible en la inmensidad del océano Atlántico.
El rescate ocurrió finalmente el 21 de abril, 76 días después del naufragio. Callahan se encontraba cerca de la isla de Guadalupe cuando tres pescadores observaron aves y peces alrededor de su balsa. Se acercaron pensando que habían encontrado un banco de peces y terminaron descubriendo al sobreviviente.
Había perdido unos 18 kilos y llevaba más de 3.000 kilómetros a la deriva. Los peces que había utilizado para alimentarse durante semanas terminaron, paradójicamente, ayudando a revelar su posición.
En pocas palabras
- Naufragio y supervivencia: Steven Callahan pasó 76 días a la deriva en el océano Atlántico tras el hundimiento de su velero.
- Recursos limitados: Sobrevivió con escasos alimentos y agua de mar destilada en una balsa de 1.8 metros, recorriendo 3.300 km.
- Rescate inesperado: Fue avistado por pescadores cerca de Guadalupe, habiendo perdido 18 kilos.