Pasó 76 días solo en el océano Atlántico y sobrevivió en una balsa de menos de 2 metros

No tenía contacto con tierra y durante semanas nadie sabía exactamente dónde estaba. Callahan utilizó un arpón para capturar peces, principalmente dorados y peces voladores, y aprovechó aves marinas cuando tuvo la oportunidad. Para obtener agua dulce recurrió a destiladores solares que transformaban el agua de mar en agua potable. Cuando esos dispositivos dejaron de funcionar correctamente, improvisó sistemas para recoger el agua de lluvia.

Cruzó 3.300 kilómetros a la deriva en una balsa y sobrevivió en el Atlántico

La supervivencia en medio del mar también dependió de su capacidad para reparar la balsa. Una de las mayores amenazas apareció cuando una rotura comenzó a hacer que perdiera aire. Callahan consiguió solucionar distintos desperfectos utilizando los pocos objetos que tenía a bordo. Incluso llegó a emplear un tenedor para realizar reparaciones.

Mientras tanto, su familia desconocía la magnitud de lo ocurrido. Callahan esperaba llegar a Antigua alrededor del 24 de febrero, pero al no aparecer, su padre comunicó su desaparición a la Guardia Costera estadounidense el 9 de marzo. Las autoridades emitieron avisos marítimos, aunque finalmente suspendieron la búsqueda.

Durante las semanas siguientes, el navegante vio barcos a la distancia y lanzó señales de auxilio, pero ninguno logró encontrarlo. La pequeña balsa era prácticamente invisible en la inmensidad del océano Atlántico.

El rescate ocurrió finalmente el 21 de abril, 76 días después del naufragio. Callahan se encontraba cerca de la isla de Guadalupe cuando tres pescadores observaron aves y peces alrededor de su balsa. Se acercaron pensando que habían encontrado un banco de peces y terminaron descubriendo al sobreviviente.

Había perdido unos 18 kilos y llevaba más de 3.000 kilómetros a la deriva. Los peces que había utilizado para alimentarse durante semanas terminaron, paradójicamente, ayudando a revelar su posición.