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¡No lo sabía!

No tires tus pilas viejas: el truco casero de 1 minuto para hacerlas funcionar de nuevo

Con este truco casero, y en menos de un minuto, puedes darle una nueva vida a tus pilas viejas. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
En 5 sencillos pasos, puedes restaurar tus pilas ya gastadas. 

En 5 sencillos pasos, puedes restaurar tus pilas ya gastadas. 

Cuando las pilas están completamente agotadas, la primera reacción automática suele ser la de sacarlas y tirarlas a la basura para colocar un par nuevo y olvidarse del problema.

Sin embargo, antes de realizar ese gasto innecesario, existe un truco casero de tan solo un minuto que promete devolverles la vida útil y ahorrarte un buen dolor de cabeza, además de un poco dinero.

Las pilas dejan de funcionar por distintos motivos, pero uno de ellos est&aacute; ligado a la limpieza.&nbsp;

Las pilas dejan de funcionar por distintos motivos, pero uno de ellos está ligado a la limpieza.

Por qué las pilas dejan de andar aunque tengan carga

En muchos casos, el problema no reside en que la energía química interna de las pilas AA o AAA se haya consumido por completo. El verdadero motivo por el que los artefactos electrónicos dejan de detectar energía suele ser un simple "falso contacto".

Con el uso diario y el roce constante al manipularlas, los bornes o extremos metálicos de las pilas van acumulando una capa invisible de grasa cutánea, suciedad y una pequeña oxidación superficial.

Con este truco, evitar&aacute;s tirar las pilas a la basura cuando dejen de funcionar.&nbsp;

Con este truco, evitarás tirar las pilas a la basura cuando dejen de funcionar.

Esta fina película actúa como una barrera aislante que interrumpe la corriente eléctrica entre el polo y el conector del aparato.

El truco casero de la goma de borrar, paso a paso

Para resolver este inconveniente sin gastar un solo peso, el remedio está al alcance de la mano en cualquier cartuchera o escritorio escolar: una simple goma de borrar de lápiz.

  1. Extraé las pilas del dispositivo que no funciona.

  2. Tomá una goma de borrar (de caucho o vinilo tradicional).

  3. Frotá con firmeza la goma sobre las terminales metálicas (tanto el polo positivo como el negativo) durante unos 15 a 20 segundos hasta que noten brillo en el metal.

  4. Limpiá los restos de viruta o polvillo con un trapo seco o soplá la superficie.

  5. Volvé a colocarlas en el artefacto.

De esta manera, puedes ahorrarte unos pesos y evitar que las pilas viejas que dejan de funcionar tengan una vida más. ¿Estás listo para hacerlo?

En pocas palabras

  • Pilas agotadas: existe un truco casero de 1 minuto para hacerlas funcionar de nuevo.
  • Causa del problema: el falso contacto por suciedad u oxidación en las terminales metálicas interrumpe la corriente.
  • Solución práctica: frotar las terminales con una goma de borrar para limpiar y restaurar el contacto.
Resumen generado por Thinkindot AI

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