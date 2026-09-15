No tires tus pilas viejas: el truco casero de 1 minuto para hacerlas funcionar de nuevo

Cuando las pilas están completamente agotadas, la primera reacción automática suele ser la de sacarlas y tirarlas a la basura para colocar un par nuevo y olvidarse del problema.
Sin embargo, antes de realizar ese gasto innecesario, existe un truco casero de tan solo un minuto que promete devolverles la vida útil y ahorrarte un buen dolor de cabeza, además de un poco dinero.
Por qué las pilas dejan de andar aunque tengan carga
En muchos casos, el problema no reside en que la energía química interna de las pilas AA o AAA se haya consumido por completo. El verdadero motivo por el que los artefactos electrónicos dejan de detectar energía suele ser un simple "falso contacto".
Con el uso diario y el roce constante al manipularlas, los bornes o extremos metálicos de las pilas van acumulando una capa invisible de grasa cutánea, suciedad y una pequeña oxidación superficial.
Esta fina película actúa como una barrera aislante que interrumpe la corriente eléctrica entre el polo y el conector del aparato.
El truco casero de la goma de borrar, paso a paso
Para resolver este inconveniente sin gastar un solo peso, el remedio está al alcance de la mano en cualquier cartuchera o escritorio escolar: una simple goma de borrar de lápiz.
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Extraé las pilas del dispositivo que no funciona.
Tomá una goma de borrar (de caucho o vinilo tradicional).
Frotá con firmeza la goma sobre las terminales metálicas (tanto el polo positivo como el negativo) durante unos 15 a 20 segundos hasta que noten brillo en el metal.
Limpiá los restos de viruta o polvillo con un trapo seco o soplá la superficie.
Volvé a colocarlas en el artefacto.
De esta manera, puedes ahorrarte unos pesos y evitar que las pilas viejas que dejan de funcionar tengan una vida más. ¿Estás listo para hacerlo?
En pocas palabras
- Pilas agotadas: existe un truco casero de 1 minuto para hacerlas funcionar de nuevo.
- Causa del problema: el falso contacto por suciedad u oxidación en las terminales metálicas interrumpe la corriente.
- Solución práctica: frotar las terminales con una goma de borrar para limpiar y restaurar el contacto.