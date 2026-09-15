No tires tus pilas viejas: el truco casero de 1 minuto para hacerlas funcionar de nuevo

Sin embargo, antes de realizar ese gasto innecesario, existe un truco casero de tan solo un minuto que promete devolverles la vida útil y ahorrarte un buen dolor de cabeza, además de un poco dinero.

Las pilas dejan de funcionar por distintos motivos, pero uno de ellos está ligado a la limpieza.

Por qué las pilas dejan de andar aunque tengan carga

En muchos casos, el problema no reside en que la energía química interna de las pilas AA o AAA se haya consumido por completo. El verdadero motivo por el que los artefactos electrónicos dejan de detectar energía suele ser un simple "falso contacto".