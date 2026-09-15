Un parásito que devora carne había sido eliminado en los 50, pero ahora volvió

El tablero estima el nivel de riesgo por cada condado al recopilar detecciones confirmadas, condiciones ambientales favorables o reportes periodísticos. Seema Shah, directora médica de Epidemiología del condado, explicó que los informes en los medios permiten identificar amenazas tempranas. "Los mecanismos tradicionales de denuncia para la salud pública suelen sufrir retrasos", indicó la especialista.

Un parásito letal

La diferencia principal del gusano barrenador radica en su alimentación. Muchas larvas consumen material en descomposición, pero las de dicho insecto se alimentan de tejido vivo sano.

Las hembras depositan sus huevos en heridas abiertas o aberturas corporales naturales para que las crías perforen la piel. Las lesiones crecen rápidamente, aumentando el riesgo de infecciones secundarias que pueden matar a los animales sin el tratamiento adecuado.

Las personas pueden infectarse en situaciones excepcionales. La transmisión humana no ocurre de persona a persona como un virus respiratorio. Las larvas ingresan por heridas o membranas mucosas, y requieren una extracción rápida para evitar daños severos en el tejido circundante.

La expansión territorial se produce mediante el vuelo de los adultos a lo largo de varios kilómetros o por medio del traslado de animales infectados.

Mark Beatty, subdirector médico de Epidemiología del condado, comentó que el avance fue inesperado. "Sabíamos en 2023 que el gusano barrenador del Nuevo Mundo se movería hacia el norte, pero no esperaba que lo hiciera tan rápido", advirtió el médico.

Además, precisó que una vez cruzada la frontera texana las detecciones aumentaron rápidamente porque el insecto regresó a su hábitat natural. "La herramienta te da una idea de dónde podrías esperar ver casos a continuación. Eso resulta útil para determinar cómo deberíamos prepararnos", sumó Beatty.

Nueva estrategia

Las autoridades estadounidenses implementan medidas similares a las utilizadas en la exitosa campaña biológica original. El Departamento de Agricultura lidera un programa que combina la liberación masiva de machos esterilizados por radiación junto con pesticidas o cuarentenas restrictivas. Cuando las hembras salvajes se aparean con ellos, no producen descendencia viable, provocando un colapso poblacional.

Simultáneamente, científicos universitarios desarrollan tecnologías genéticas de próxima generación para fortalecer el control de la plaga.

Emily Trumbull, veterinaria del programa One Health, destacó la importancia de la colaboración conjunta. "Las moscas pueden afectar a cualquier animal de sangre caliente, por lo que trabajar con los veterinarios resulta fundamental para identificar casos sospechosos", afirmó.

El tablero de rastreo surgió mediante Resilient Shield, una iniciativa académica financiada por los Centros para el Control de Enfermedades.

Elia Aronoff-Spencer, profesor de medicina a cargo del proyecto, subrayó que el sistema responde directamente a prioridades dictadas por los socios. "No construimos en el vacío", concluyó el investigador sobre la arquitectura modular que fortalece las respuestas de salud pública.