Descendieron 400 metros al fondo del océano y descubrieron un submarino perdido

Sin embargo, una densa y repentina capa de niebla sorprendió a la flota. En medio de la escasa visibilidad, el USS F-3 colisionó de lleno contra el casco del USS F-1, provocando que este último se fuera a pique en cuestión de segundos.

Aunque tres marineros lograron ser rescatados del agua, 19 miembros de la tripulación perdieron la vida en pleno océano, atrapados en el interior.

Desde aquel trágico día, el submarino quedó sumergido en el fondo marino, convirtiéndose en una auténtica tumba de guerra histórica.

Cómo se llegó al descubrimiento

A pesar de que en la década de 1970 se tenía una idea aproximada de la zona donde reposaba el submarino, la profundidad hacía imposible cualquier tipo de inmersión tradicional. Fue recién gracias al trabajo del sumergible Alvin y el vehículo autónomo de rastreo Sentry que los investigadores pudieron mapear el terreno y dar con la estructura exacta.

Según detallaron los especialistas a cargo de la misión, la nave se encuentra posada sobre su costado derecho a más de 1.300 pies de profundidad y conserva un estado de preservación "sorprendentemente intacto" a pesar del paso del tiempo.

Respetando el valor protocolar y sentimental del lugar como cementerio militar, los científicos no realizaron ningún tipo de contacto físico con el casco y utilizaron imágenes fotogramétricas para recrear un modelo digital en tres dimensiones.