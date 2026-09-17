Pusieron pasto marino de plástico en el fondo del océano y más de 19 especies de peces comenzaron a refugiarse allí

Los investigadores registraron más de 19 especies utilizando las estructuras de plástico, entre ellas numerosos juveniles de pargo y trevally. Las zonas con mayor densidad de hojas tendían a concentrar más peces, lo que indicaba que la estructura vegetal funcionaba principalmente como protección frente a los depredadores y como zona de refugio en el océano.

Plástico en el océano: la innovadora solución que atrae peces en Nueva Zelanda

La imagen era tan particular que los propios científicos compararon las estructuras con una especie de césped artificial para peces. Una investigación publicada posteriormente llegó a desplegar 60 unidades de pasto marino artificial en 10 sitios de Whangapoua Harbour para estudiar cómo la disponibilidad de hábitat influía en la presencia de peces juveniles.

Se debe tener en cuenta que el pasto marino de plástico no reemplaza a una pradera natural. El verdadero pasto marino aporta oxígeno, retiene sedimentos y sostiene una red mucho más amplia de organismos. NIWA señala que las estructuras artificiales pueden proporcionar refugio, pero son un sustituto pobre de los ecosistemas naturales.

Por eso, el objetivo del experimento no era llenar los estuarios de plástico, sino entender por qué los peces necesitan estas estructuras y qué características hacen que un hábitat sea útil para ellos. La experiencia ayudó a demostrar hasta qué punto la pérdida de pastos marinos puede afectar a las comunidades de peces que dependen de ellos durante sus primeras etapas de vida.