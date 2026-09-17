El invierno se despide con calor intenso y fuertes tormentas en Argentina: así comenzará la primavera

Norte Argentino: Mantendrá condiciones agradables con ambiente templado y máximas que oscilarán entre los 24 °C y 29 °C.

Regreso de las lluvias y tormentas al extremo norte

El incremento de la humedad y la temperatura funcionará como combustible para el desarrollo de inestabilidad sobre las provincias del extremo norte que deberá soportar fuertes tormentas y lluvias:

Viernes: El tiempo desmejorará en Formosa, Misiones, el norte de Chaco y Corrientes con precipitaciones dispersas. En territorio formoseño se proyectan acumulados severos que podrían superar los 50 mm .

El tiempo desmejorará en con precipitaciones dispersas. En territorio formoseño se proyectan acumulados severos que podrían superar los . Sábado: El mal tiempo se intensificará sobre Formosa y Misiones, donde el modelo de previsión anticipa tormentas fuertes con acumulados de entre 50 y 100 mm.

Domingo de calor extremo y cambio brusco antes de la primavera

El cierre del calendario invernal estará caracterizado por un ambiente caluroso en gran parte del país y la llegada de un sistema frontal desde la Patagonia.

Durante la tarde del domingo, el termómetro tocará valores llamativamente elevados para la época: el este de Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero registrarán picos de entre 32 °C y 37 °C, mientras que la franja central marcará entre 25 °C y 33 °C.

Sin embargo, hacia la tarde y noche del domingo, el avance de un frente frío desatará tormentas e inestabilidad sobre el este de Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el sur del Litoral.

Para el lunes 21 de septiembre, coincidiendo con la llegada del Día de la Primavera, el ingreso de potentes vientos del sector sur provocará un marcado desplome de las temperaturas y ráfagas intensas en amplias regiones de la Argentina.