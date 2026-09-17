Luego de una breve e intensa irrupción de aire polar que dejó marcas bajo cero y heladas en la Región Pampeana, el mapa climático de la Argentina inicia este jueves una rápida metamorfosis. La rotación del viento hacia el sector norte provocará un continuo ascenso de la temperatura y la llegada de fuertes tormentas el fin de semana en algunas provincias.
El invierno se despide con calor intenso y fuertes tormentas en Argentina: así comenzará la primavera
Tras las heladas matinales, este jueves comienza un marcado ascenso de las temperaturas en todo el país. El fin de semana combinará máximas superiores a los 30 °C con el avance de un frente inestable
Repunte de temperaturas a partir de hoy jueves
El alejamiento del sistema de alta presión hacia el océano Atlántico permite la entrada de vientos cálidos del nor-noreste sobre el centro y norte del territorio nacional. Este cambio de circulación impulsará una notable recuperación de las marcas máximas, y por lo tanto calor, durante el transcurso de la tarde:
Franja Central (CABA, Rosario, Córdoba y Santa Rosa): Tras mañanas frías, las tardes ganarán calidez rápidamente. Buenos Aires alcanzará hoy los 23 °C, mientras que en Córdoba, Rosario y La Pampa los valores treparán hasta los 27 °C bajo cielos algo nublados.
Norte Argentino: Mantendrá condiciones agradables con ambiente templado y máximas que oscilarán entre los 24 °C y 29 °C.
Regreso de las lluvias y tormentas al extremo norte
El incremento de la humedad y la temperatura funcionará como combustible para el desarrollo de inestabilidad sobre las provincias del extremo norte que deberá soportar fuertes tormentas y lluvias:
- Viernes: El tiempo desmejorará en Formosa, Misiones, el norte de Chaco y Corrientes con precipitaciones dispersas. En territorio formoseño se proyectan acumulados severos que podrían superar los 50 mm.
- Sábado: El mal tiempo se intensificará sobre Formosa y Misiones, donde el modelo de previsión anticipa tormentas fuertes con acumulados de entre 50 y 100 mm.
Domingo de calor extremo y cambio brusco antes de la primavera
El cierre del calendario invernal estará caracterizado por un ambiente caluroso en gran parte del país y la llegada de un sistema frontal desde la Patagonia.
Durante la tarde del domingo, el termómetro tocará valores llamativamente elevados para la época: el este de Salta, Formosa, Chaco y Santiago del Estero registrarán picos de entre 32 °C y 37 °C, mientras que la franja central marcará entre 25 °C y 33 °C.
Sin embargo, hacia la tarde y noche del domingo, el avance de un frente frío desatará tormentas e inestabilidad sobre el este de Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el sur del Litoral.
Para el lunes 21 de septiembre, coincidiendo con la llegada del Día de la Primavera, el ingreso de potentes vientos del sector sur provocará un marcado desplome de las temperaturas y ráfagas intensas en amplias regiones de la Argentina.
En pocas palabras
- Calor y tormentas: El invierno argentino se despide con ascenso de temperaturas y frente inestable para el fin de semana.
- Ascenso térmico: Vientos del norte provocan recuperación de máximas, con máximas superiores a 30°C en algunas provincias.
- Inestabilidad: El fin de semana traerá fuertes tormentas al extremo norte y se espera un cambio brusco el domingo con el fin de las heladas.