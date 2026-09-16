El edificio marplatense que parece una máquina de escribir y fue diseñado para no darle sombra a la playa

Este edificio se llama Terraza Palace y fue diseñado por el arquitecto catalán Antonio Bonet Castellana.

Fue diseñado hace aproximadamente 70 años para no darle sombra a la playa. Muchos lo conocen como la máquina de escribir debido a su forma, a tal punto que cuando se inauguró creían que era de la empresa Olivetti, que fabricaba máquinas de escribir.

Pero la realidad es que nunca tuvo con esa empresa. Esto fue desde un principio un edificio de departamentos diseñado por Antonio Bonet con una forma escalonada que no es solo una decisión estética.

En esa época había una ley que obligaba a que los edificios de la costa no proyectaran demasiada sombra sobre la playa: Bonet respondió retirando cada piso respecto al anterior.

Cada uno de esos escalones es la terraza del departamento de arriba, pero no eran balcones como los conocemos hoy en día, pues arquitectónicamente tienen el tamaño suficiente para comer, descansar y hacer una reunión con amigos. Bonet entonces los proyectó como si fueran un ambiente más de la vivienda.

El diseño buscaba aprovechar al máximo la luz solar y reducir la sombra que el edificio proyectaba sobre la arena de Playa Grande.

Los departamentos también eran distintos: todos tenían ventilación cruzada para renovar el aire de manera natural. Los living y los dormitorios miraban al mar; la cocina, los baños y los servicios quedaban del lado opuesto. La estructura de hormigón permitió abrir grandes paños de vidrio sin llenar la fachada de columnas y en 1958 los departamentos contaban con calefacción por losa radiante para despejar el ambiente de estufas encima de las paredes.

Bonet imaginaba que esta forma de construir iba a cambiar el futuro de toda la costa argentina, pero no ocurrió porque quedó rodeado de edificios que proyectan muchas más sombras sobre la playa que él mismo intentó proteger.

Más de 6 décadas después, sigue siendo uno de los íconos de la arquitectura moderna argentina, y no porque tenga una forma distinta, sino porque demuestra que un edificio puede mejorar la vida de los que viven dentro y de la ciudad.