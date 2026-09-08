Quién es el niño que cayó desde un séptimo piso: la tragedia que paralizó a todos con un dolorosa muerte

Tragedia en Comodoro Rivadavia: cuál es la principal hipótesis

En el lugar de la tragedia trabajaron efectivos de la Policía de Chubut y personal de Bomberos Voluntarios. Según precisó el jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, comisario Cristian Mulero, el niño residía en el departamento de su padre. Y en el momento del accidente, se encontraba bajo la tutela de una niñera de 39 años.

“El menor se encontraba en ese momento solo y, por algún descuido o negligencia, se trepó a la ventana y cayó al vacío”, explicó el jefe policial respecto de la principal línea investigativa, que apunta a una fatalidad de tipo doméstica.

Tragedia en Comodoro Rivadavia: quién es el niño fallecido

Hasta el momento, las autoridades policiales y judiciales no han difundido públicamente la identidad del niño, respetando la privacidad de la familia y los protocolos habituales en casos de menores de edad.

Los datos oficiales que se dieron a conocer sobre la víctima son:

Tenía 9 años.

Vivía/se encontraba en el departamento de su padre al momento de la tragedia .

. Asistía a 4° grado de la Escuela N° 1 de Comodoro Rivadavia, institución que resolvió suspender las actividades escolares durante el martes en señal de luto.

La niñera quedó demorada tras la tragedia

La causa quedó bajo la dirección de la fiscal Verona Dagotto, quien ordenó el protocolo correspondiente para esclarecer las circunstancias de la tragedia.

En ese contexto, la niñera permaneció demorada durante más de cinco horas en la Seccional Primera mientras las autoridades recolectaban testimonios e indicios. Tras ese lapso recuperó la libertad, aunque la Justicia dispuso el secuestro preventivo de su teléfono celular y del dispositivo del niño para avanzar con las pericias.

El cuerpo del niño fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia de rigor. En tanto, la conmoción por el accidente derivó en la suspensión de las actividades escolares de este martes en la Escuela N° 1, institución a la que concurría el alumno de cuarto grado.