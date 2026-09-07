Una niña de 6 años murió el sábado por la noche al quedar atrapada en un incendio que se desató en una vivienda precaria ubicada en la calle 127 entre 28 y 29, en Berisso, ciudad cabecera del partido homónimo de la provincia de Buenos Aires. La tragedia no deja de producir mucho dolor por tremenda pérdida.
Una niña de 6 años murió en una tragedia que provocó un dolor irreparable
Una tragedia golpeó a una familia cuando un incendio provocado por una vela, se cobró la vida de una niña de 6 años que no pudo escapar
Las muestras de dolor en la casa donde se desató el incendio y se confirmó la muerte de la pequeña niña, fueron una constante, con escenas muy desgarradoras.
Tragedia tras un incendio: quién era la niña de 6 años que murió
La víctima que perdió la vida en la tragedia fue identificada como Dalia Ángeles Colman y el hecho ocurrió minutos antes de las 21:00 del sábado, cuando oficiales del Comando de Patrullas Berisso llegaron al lugar tras un llamado al 911, que alertaba sobre el incendio de una casa construida con madera y chapa.
Una vez allí, los efectivos solicitaron la presencia de Bomberos y dos dotaciones del Cuartel de Bomberos de Berisso, pertenecientes a la Estación El Carmen, trabajaron para sofocar las llamas del incendio.
Luego de controlar las llamas, los rescatistas ingresaron a la casa y encontraron a la menor en una de las habitaciones, mientras que posteriormente un médico del SAME constató su muerte.
Qué dijo la mamá de la niña fallecida
Según declaró la madre de la niña, María Victoria Villar, de 25 años, la familia no contaba con suministro eléctrico y había encendido una vela.
De acuerdo con su relato, la vela habría caído y provocado el inicio del fuego que posteriormente se extendió por la casa.
La mujer y otro de sus hijos lograron evacuar la casa y no se registraron otros lesionados como consecuencia de las llamas.
En el lugar también trabajaron agentes de Defensa Civil y policías de la Comisaría Tercera de Berisso.
La causa quedó caratulada como “Incendio y otros estragos/Averiguación de causales de muerte”.
En pocas palabras
- Tragedia: Una niña de 6 años murió en un incendio en Berisso.
- Causa probable: Una vela caída habría iniciado el fuego en una vivienda precaria.
- Investigación: Se caratuló la causa como “Incendio y otros estragos/Averiguación de causales de muerte”.