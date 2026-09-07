Una niña de 6 años murió en una tragedia que provocó un dolor irreparable

Una vez allí, los efectivos solicitaron la presencia de Bomberos y dos dotaciones del Cuartel de Bomberos de Berisso, pertenecientes a la Estación El Carmen, trabajaron para sofocar las llamas del incendio.

Luego de controlar las llamas, los rescatistas ingresaron a la casa y encontraron a la menor en una de las habitaciones, mientras que posteriormente un médico del SAME constató su muerte.

Qué dijo la mamá de la niña fallecida

Según declaró la madre de la niña, María Victoria Villar, de 25 años, la familia no contaba con suministro eléctrico y había encendido una vela.

De acuerdo con su relato, la vela habría caído y provocado el inicio del fuego que posteriormente se extendió por la casa.

La mujer y otro de sus hijos lograron evacuar la casa y no se registraron otros lesionados como consecuencia de las llamas.

En el lugar también trabajaron agentes de Defensa Civil y policías de la Comisaría Tercera de Berisso.

La causa quedó caratulada como “Incendio y otros estragos/Averiguación de causales de muerte”.