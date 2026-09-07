Cómo fue la tragedia donde murió un niño de 4 años: su cuerpo lo encontraron 24 horas después del accidente

Un auto en el que viajaba un matrimonio junto a su pequeño hijo circulaba por las inmediaciones del sector conocido como Puente de Hierro.

Por causas que las autoridades judiciales aún intentan establecer, el conductor perdió el control del auto y el vehículo cayó al cauce del desagüe de riego. Aunque la pareja logró salir del habitáculo, la fuerza de la corriente arrastró al pequeño.

Búsqueda contrarreloj del niño

Tras la alerta del accidente, se montó de inmediato un megaoperativo de rescate coordinado por la Fiscalía de turno, la Policía de Río Negro, Prefectura Naval Argentina, Bomberos, Defensa Civil y equipos especializados de buzos. Las tareas se concentraron principalmente a la altura del kilómetro 1209 de la Ruta 22.

Los equipos abocados a las tareas de rescate enfrentaron serias complicaciones a lo largo de un tramo de unos tres kilómetros hasta la desembocadura con el río. Se trató de un sector estrecho con abundante vegetación y repleto de basura, como botellas, plástico y ramas, lo que dificultó enormemente el avance de los buzos y la visibilidad.

El desgarrador hallazgo del niño

Minutos después de las 17 del domingo, tras intensos rastrillajes, las fuerzas de seguridad localizaron el cuerpo del niño. El hallazgo se produjo a apenas 500 metros del punto donde había caído el auto.

Poco después, desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que sus propios padres reconocieron el cuerpo de Gian en el lugar. La Municipalidad de Fernández Oro emitió un comunicado oficial expresando sus profundas condolencias a los familiares y agradeciendo el trabajo de cada una de las instituciones y voluntarios que participaron del doloroso operativo.