Una nueva tragedia volvió a golpear fuertemente a la provincia de Río Negro. El accidente vial sobre la Ruta Nacional 251 sumó a la larga lista de víctimas fatales, a dos queridos vecinos. El episodio provocó escenas desgarradoras en el lugar.
Quiénes son los dos muertos en la tragedia desatada tras un choque entre un auto, una camioneta y un camión
La tragedia fatal en Río Negro, donde un auto, una camioneta y un camión protagonizaron un violento choque, dejó dos víctimas y un herido grave
La tragedia tuvo lugar a la altura del kilómetro 158, en jurisdicción de General Conesa. Allí se desplegó un intenso operativo de emergencia que movilizó a personal del Hospital local, dotaciones de Bomberos Voluntarios y efectivos del Destacamento de Tránsito.
El choque entre un camión, una camioneta y un auto, derivó en el fallecimiento instantáneo de dos personas en el lugar, mientras que un tercer damnificado debió ser trasladado de urgencia al hospital de la zona debido a la gravedad de las heridas sufridas.
Tragedia en Río Negro: quiénes eran las víctimas fatales
Hasta el momento, las autoridades competentes mantuvieron la reserva respecto a la identidad de los fallecidos tras el accidente y de la persona internada, debido a que se iniciaron las peritajes correspondientes y el protocolo de notificación a sus familiares.
Como antecedente reciente en las rutas de Río Negro, cabe señalar que la tragedia se produjo a muy pocas horas de otro siniestro de graves características ocurrido en la Ruta Nacional 22, cerca de Río Colorado, donde perdieron la vida Mónica Beatriz García (72) y Martín Carlos Antonio (81), dos reconocidos vecinos de la localidad de Allen.
Cómo fue la tragedia en Río Negro
Según los peritajes iniciales en la Ruta 251, el choque se produjo este sábado pasadas las 10:30 de la mañana e involucró a tres vehículos: un camión de gran porte, una camioneta Ford Ranger y un auto Nissan.
Por razones que aún son objeto de investigación, los vehículos protagonizaron un violento choque en cadena sobre la ruta.
El personal policial y los peritos de tránsito de Río Negro trabajaron durante varias horas en el lugar del accidente para resguardar la escena, coordinar la asistencia médica de emergencia y determinar la mecánica exacta que desencadenó la colisión.
En pocas palabras
- Tragedia en Río Negro: Un choque entre un camión, una camioneta y un auto dejó dos muertos y un herido grave.
- Sin identificación: Las autoridades no revelaron la identidad de las víctimas ni del herido hasta notificar a sus familiares.
- Peritajes en curso: Se investigan las causas del accidente que ocurrió en la Ruta Nacional 251, kilómetro 158.