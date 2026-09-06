Quiénes son los dos muertos en la tragedia desatada tras un choque entre un auto, una camioneta y un camión

Tragedia en Río Negro: quiénes eran las víctimas fatales

Hasta el momento, las autoridades competentes mantuvieron la reserva respecto a la identidad de los fallecidos tras el accidente y de la persona internada, debido a que se iniciaron las peritajes correspondientes y el protocolo de notificación a sus familiares.

Como antecedente reciente en las rutas de Río Negro, cabe señalar que la tragedia se produjo a muy pocas horas de otro siniestro de graves características ocurrido en la Ruta Nacional 22, cerca de Río Colorado, donde perdieron la vida Mónica Beatriz García (72) y Martín Carlos Antonio (81), dos reconocidos vecinos de la localidad de Allen.

Cómo fue la tragedia en Río Negro

Según los peritajes iniciales en la Ruta 251, el choque se produjo este sábado pasadas las 10:30 de la mañana e involucró a tres vehículos: un camión de gran porte, una camioneta Ford Ranger y un auto Nissan.

Por razones que aún son objeto de investigación, los vehículos protagonizaron un violento choque en cadena sobre la ruta.

El personal policial y los peritos de tránsito de Río Negro trabajaron durante varias horas en el lugar del accidente para resguardar la escena, coordinar la asistencia médica de emergencia y determinar la mecánica exacta que desencadenó la colisión.