Un día de fútbol con amigos y su hermano menor, terminó de la manera más desgarradora en la zona sur de la ciudad de Rosario. Un hombre jugó un picadito y, al finalizar el encuentro, terminó perdiendo la vida de manera repentina, en una tragedia que provocó escenas de mucho dolor.
Quién era el hombre que murió en una tragedia al terminar un partido de fútbol con amigos
El hombre de 37 años había ido a jugar al fútbol con su hermano menor y amigos, sufrió una descompensación y todo se convirtió en tragedia
Mientras el menor de los hermanos optó por regresar a su casa tras el partido, el hombre mayor decidió quedarse en las inmediaciones de la cancha junto a un amigo para tomar algo, una situación muy normal. Pero nada hacía prever que minutos más tarde se desencadenaría una tragedia inesperada.
De manera imprevista, mientras se encontraba degustando una bebida, el hombre sufrió una severa descompensación cardíaca que lo dejó inconsciente en el lugar. A pesar de los esfuerzos desesperados que se realizaron minutos después para salvarlo, los profesionales médicos terminaron confirmando su fallecimiento.
Tragedia en Rosario: quién es el hombre fallecido
El hombre fallecido fue identificado por fuentes policiales y judiciales como Matías G., de 37 años. Había ido a jugar con su hermano Agustín G., de 25 años.
Su repentina muerte tras el partido de fútbol en Rosario, provocó momentos de desesperación y tristeza entre sus amigos y familiares, una vez que fueron notificados.
Tragedia en Rosario: cómo se dieron los hechos
La tragedia sucedió en la intersección de la calle Arengreen al 6000, cerca del cruce de las avenidas Ovidio Lagos y Circunvalación, en el sector sur de Rosario.
Tras la descompensación de Matías, su hermano, recibió un llamado de alerta cerca de las 19:40 donde le informaban que el mayor de los hermanos había sufrido un paro cardiorrespiratorio.
Al ser anoticiado, Agustín acudió de inmediato al lugar y comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a su propio hermano sobre la vereda mientras aguardaba la llegada de las fuerzas de seguridad y del servicio de emergencias.
Poco después, a las 20:05, arribó al lugar una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES).
A pesar de que los profesionales de la salud continuaron con las maniobras de asistencia médica avanzada durante varios minutos, a las 20:35 constataron oficialmente su muerte.
En el caso tomó intervención la Policía de Investigaciones (PDI) y las actuaciones correspondientes quedaron registradas en la Comisaría 21ª.
En pocas palabras
- Tragedia: Un hombre de 37 años murió tras sufrir una descompensación al terminar un partido de fútbol en Rosario.
- Detalles: El hecho ocurrió en la zona sur de la ciudad, donde el hombre jugaba con su hermano y amigos.
- Asistencia Médica: A pesar de los intentos de reanimación, los profesionales médicos confirmaron su fallecimiento en el lugar.