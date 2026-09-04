Quién era el hombre que murió en una tragedia al terminar un partido de fútbol con amigos

Tragedia en Rosario: quién es el hombre fallecido

El hombre fallecido fue identificado por fuentes policiales y judiciales como Matías G., de 37 años. Había ido a jugar con su hermano Agustín G., de 25 años.

Su repentina muerte tras el partido de fútbol en Rosario, provocó momentos de desesperación y tristeza entre sus amigos y familiares, una vez que fueron notificados.

Tragedia en Rosario: cómo se dieron los hechos

La tragedia sucedió en la intersección de la calle Arengreen al 6000, cerca del cruce de las avenidas Ovidio Lagos y Circunvalación, en el sector sur de Rosario.

Tras la descompensación de Matías, su hermano, recibió un llamado de alerta cerca de las 19:40 donde le informaban que el mayor de los hermanos había sufrido un paro cardiorrespiratorio.

Al ser anoticiado, Agustín acudió de inmediato al lugar y comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a su propio hermano sobre la vereda mientras aguardaba la llegada de las fuerzas de seguridad y del servicio de emergencias.

Poco después, a las 20:05, arribó al lugar una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES).

A pesar de que los profesionales de la salud continuaron con las maniobras de asistencia médica avanzada durante varios minutos, a las 20:35 constataron oficialmente su muerte.

En el caso tomó intervención la Policía de Investigaciones (PDI) y las actuaciones correspondientes quedaron registradas en la Comisaría 21ª.