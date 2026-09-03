Una nueva tragedia sobre ruedas conmueve a la provincia de Corrientes. Un joven a bordo de una moto, de tan solo 19 años, perdió la vida de forma instantánea durante la noche del miércoles tras protagonizar un fuerte choque. El accidente volvió a encender las alarmas por cómo los jóvenes manejan las motos.
Quién era el chico de 19 años que murió en una tragedia desatada tras el choque de dos motos
Un joven de 19 años murió tras un violento choque de motos, en una tragedia que reaviva el debate sobre la imprudencia al volante
La tragedia tuvo lugar pasadas las 22 en la Ruta Provincial N.º 5, a la altura del kilómetro 22,5, en cercanías de la localidad de San Luis del Palmar.
Personal policial de la Comisaría de Distrito local y servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar tras recibir la alerta, pero al llegar constataron que uno de los conductores ya no presentaba signos vitales.
Las fuerzas de seguridad preservaron la zona para habilitar las tareas periciales, mientras que la Fiscalía de turno ordenó el inicio de las actuaciones correspondientes para esclarecer la mecánica del choque, que terminó en tragedia.
Tragedia en Corrientes: quién es el chico fallecido
Se conoció que el chico de 19 años, que era oriundo de la zona, tenía a Giménez como apellido, aunque no trascendió su nombre.
Fuentes oficiales indicaron que el joven circulaba a bordo de una moto Honda Wave de 110 cc. La noticia de su fallecimiento provocó escenas de dramatismo en sus familiares y conmoción entre sus amigos.
Cómo fue la tragedia en la Ruta 5 de Corrientes
Según las hipótesis que maneja la investigación a cargo de la Policía de Corrientes, el accidente ocurrió cuando la Honda Wave de 110 cc guiada por Giménez protagonizó un choque contra otra moto marca Zanella RX de 150 cc. Este último rodado era conducido por un hombre de 30 años, de apellido Núñez.
Como consecuencia del violento choque, ambos conductores salieron despedidos y cayeron sobre la calle. Giménez sufrió lesiones de extrema gravedad que le provocaron la muerte en el acto.
Por su parte, Núñez fue asistido por médicos de emergencia y trasladado de urgencia al Hospital Escuela General José Francisco de San Martín, en la capital de Corrientes.
En pocas palabras
- Tragedia en Corrientes: Un joven de 19 años murió tras un fuerte choque de motos en la Ruta Provincial N° 5.
- Identificación: El fallecido, oriundo de la zona, fue identificado como Giménez, de 19 años.
- Accidente: El choque ocurrió entre una moto Honda Wave y una Zanella RX, resultando en la muerte de Giménez y el traslado del otro conductor al hospital.