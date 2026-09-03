Quién era el chico de 19 años que murió en una tragedia desatada tras el choque de dos motos

Las fuerzas de seguridad preservaron la zona para habilitar las tareas periciales, mientras que la Fiscalía de turno ordenó el inicio de las actuaciones correspondientes para esclarecer la mecánica del choque, que terminó en tragedia.

Tragedia en Corrientes: quién es el chico fallecido

Se conoció que el chico de 19 años, que era oriundo de la zona, tenía a Giménez como apellido, aunque no trascendió su nombre.

Fuentes oficiales indicaron que el joven circulaba a bordo de una moto Honda Wave de 110 cc. La noticia de su fallecimiento provocó escenas de dramatismo en sus familiares y conmoción entre sus amigos.

Cómo fue la tragedia en la Ruta 5 de Corrientes

Según las hipótesis que maneja la investigación a cargo de la Policía de Corrientes, el accidente ocurrió cuando la Honda Wave de 110 cc guiada por Giménez protagonizó un choque contra otra moto marca Zanella RX de 150 cc. Este último rodado era conducido por un hombre de 30 años, de apellido Núñez.

Como consecuencia del violento choque, ambos conductores salieron despedidos y cayeron sobre la calle. Giménez sufrió lesiones de extrema gravedad que le provocaron la muerte en el acto.

Por su parte, Núñez fue asistido por médicos de emergencia y trasladado de urgencia al Hospital Escuela General José Francisco de San Martín, en la capital de Corrientes.